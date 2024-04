Un peu plus tard dans la nuit, ce sera également le début de la série entre les Bucks et les Pacers, à partir de 01h00, puis entre le Thunder et les Pelicans, à partir de 03h30.

Programme complet

19h00 | Boston – Miami (beIN Sports 3)

21h30 | LA Clippers – Dallas (beIN Sports 3)

01h00 | Milwaukee – Indiana

03h30 | Oklahoma City – New Orleans