Dirk Nowitzki : « L’intelligence et la créativité de Luka sont incroyables »

Pour la quatrième fois en cinq ans, les Mavericks vont disputer les playoffs à partir de ce dimanche. Et avec Luka Doncic et Kyrie Irving, plus une bonne fin de saison régulière, les Texans peuvent nourrir de grandes ambitions. Dirk Nowitzki fait partie de ceux qui y croient.

Surtout que l’Allemand, qui a soulevé le trophée avec Dallas en 2011, est bien placé pour évoquer les performances de Luka Doncic. Il n’est jamais loin de sa franchise de cœur et a joué avec le Slovène.

« Ma dernière saison était sa première », rappelle le MVP 2007. « Quel talent, quel joueur. Je n’ai jamais imaginé qu’il puisse être aussi bon. Il progresse saison après saison. Comment fait-il ? On a l’impression d’avoir déjà tout vu, mais ce gamin fait encore plus fort. Sa créativité, son intelligence sont incroyables. »

Une victoire 4-2 de Dallas ?

Et son association avec Kyrie Irving fonctionne de mieux en mieux. « Après la saison dernière, Kyrie et Luka se comprennent mieux, jouent mieux », remarque Dirk Nowitzki.

Sans oublier les renforts arrivés en cours de saison, Daniel Gafford et P.J. Washington. « Ça déroule et c’est plaisant à voir. Je ne suis pas toujours avec eux, dans le vestiaire, mais l’alchimie semble bonne. Je suis heureux pour eux, pour leur jeu. Les arrivées en cours de saison ont été incroyables. On avait besoin d’un pivot et on en a deux. »

Ainsi, la légende des Mavericks estime que les joueurs de Jason Kidd vont éliminer Los Angeles 4-2 dans ce premier tour. « Les Clippers sont des durs. C’est toujours compliqué de les jouer. On n’a jamais vraiment de réponse à Kawhi Leonard. Ils ont des joueurs à opposer à Luka, donc la série va être agréable. Je pense que les Mavericks vont passer en six matches. »

Dirk Nowitzki Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1998-99 DAL 47 20 40.5 20.6 77.3 0.9 2.6 3.5 1.0 2.2 0.6 1.6 0.6 8.2 1999-00 DAL 82 36 46.1 37.9 83.0 1.2 5.2 6.5 2.5 3.1 0.8 1.7 0.8 17.5 2000-01 DAL 82 38 47.4 38.7 83.8 1.5 7.7 9.2 2.1 3.0 1.0 1.9 1.2 21.8 2001-02 DAL 76 38 47.7 39.7 85.3 1.6 8.4 9.9 2.5 2.9 1.1 1.9 1.0 23.4 2002-03 DAL 80 39 46.3 37.9 88.1 1.0 8.9 9.9 3.0 2.6 1.4 1.9 1.0 25.1 2003-04 DAL 77 38 46.2 34.1 87.7 1.2 7.5 8.7 2.7 2.8 1.2 1.8 1.4 21.8 2004-05 DAL 78 39 45.9 39.9 86.9 1.2 8.5 9.7 3.1 2.8 1.2 2.3 1.5 26.1 2005-06 DAL 81 38 48.0 40.6 90.1 1.4 7.6 9.0 2.8 2.0 0.7 1.9 1.0 26.6 2006-07 ★ DAL 78 36 50.2 41.6 90.4 1.6 7.3 8.9 3.4 2.2 0.7 2.1 0.8 24.6 2007-08 DAL 77 36 47.9 35.9 87.9 1.2 7.3 8.6 3.5 2.6 0.7 2.1 0.9 23.6 2008-09 DAL 81 38 47.9 35.9 89.0 1.1 7.3 8.4 2.4 2.2 0.8 1.9 0.8 25.9 2009-10 DAL 81 38 48.1 42.1 91.5 1.0 6.7 7.7 2.7 2.6 0.9 1.8 1.0 25.0 2010-11 DAL 73 34 51.7 39.3 89.2 0.7 6.3 7.0 2.6 2.4 0.5 1.9 0.6 23.0 2011-12 DAL 62 34 45.7 36.8 89.6 0.7 6.0 6.7 2.2 2.1 0.7 1.9 0.5 21.7 2012-13 DAL 53 31 47.1 41.4 86.0 0.7 6.2 6.9 2.5 1.8 0.7 1.3 0.7 17.3 2013-14 DAL 80 33 49.7 39.8 89.9 0.5 5.7 6.2 2.7 2.1 0.9 1.5 0.6 21.7 2014-15 DAL 77 30 45.9 38.0 88.2 0.6 5.4 5.9 1.9 2.1 0.5 1.1 0.4 17.3 2015-16 DAL 75 32 44.8 36.8 89.3 0.7 5.8 6.5 1.8 2.2 0.7 1.1 0.7 18.3 2016-17 DAL 54 26 43.7 37.8 87.5 0.4 6.1 6.5 1.5 2.1 0.6 0.9 0.7 14.2 2017-18 DAL 77 25 45.6 40.9 89.8 0.3 5.4 5.7 1.6 1.9 0.6 0.7 0.6 12.0 2018-19 DAL 51 16 35.9 31.2 78.0 0.1 3.0 3.1 0.7 1.5 0.2 0.4 0.4 7.3 Total 1522 34 47.1 38.0 87.9 1.0 6.6 7.6 2.4 2.4 0.8 1.6 0.8 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.