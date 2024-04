Un fils de Scottie Pippen s’engage à Michigan

Alors que son grand-frère Scotty a profité de la fin de saison pour se montrer avec les Grizzlies, Justin Pippen va découvrir la NCAA la saison prochaine. Très côté, ce deuxième fils de Scottie Pippen, qui a sept enfants, a choisi de rejoindre Michigan où Dustin May a pris la suite de Juwan Howard sur le banc.

« J’aime l’ambiance sur le campus et l’école… » a réagi Justin Pippen, courtisé aussi par Cal, Florida, Stanford ou encore Texas A&M. « Je voulais rejoindre une grande université. Ils vont m’aider à atteindre mon objectif final de jouer en NBA. Mes parents m’ont laissé prendre ma propre décision. Ils savent que c’est très bien sur le plan scolaire, et les deux ont discuté avec le coach. »

Deuxième arrière au lycée de Sierra Canyon, Justin Pippen (1m90, 19 ans) s’est laissé convaincre par le discours de May.

« J’allais vraiment faire un choix entre deux autres universités, et puis j’ai reçu un appel de Coach May. Je voulais lui donner une chance. On a fait un visio, puis je suis allé sur place. J’ai eu le sentiment que c’était le bon endroit et la bonne situation pour moi » conclut-il ainsi.