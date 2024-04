Oumar Ballo change encore d’université et rejoint Indiana

Oumar Ballo n’a pas peur de faire ses valises. Après avoir été élu dans la « First Team » de la PAC-12 ces deux dernières années, le pivot malien quitte ainsi les Arizona Wildcats pour rejoindre les Indiana Hoosiers.

« Je suis plus que reconnaissant pour mon passage à Arizona et envers les Wildcats, ainsi que la communauté de Tucson, de m’avoir accueilli dans cette famille », a remercié Oumar Ballo sur Instagram. « Tucson et toutes les personnes extraordinaires ici occuperont toujours une place spéciale dans mon cœur. Cela étant dit, j’ai décidé de m’inscrire dans le portail des transferts pour ma dernière année d’éligibilité. »

Auparavant, il avait déjà quitté Gonzaga pour Arizona, afin de suivre celui qui l’avait recruté. Il s’agissait de Tommy Lloyd, qui avait pris la suite de Sean Miller comme « head coach ».

Renforcer les Hoosiers

Dans sa dernière saison d’éligibilité à la fac, le Malien aura fort à faire avec les Hoosiers. Indiana reste ainsi sur un gros échec, en manquant de se qualifier pour le tournoi NCAA. Oumar Ballo a lui été sorti lors du Sweet 16 avec les Wildcats. Avec son équipe, il avait buté sur Clemson, malgré ses 15 points dans la rencontre.

Les Hoosiers de Mike Woodson enregistrent en tout cas l’arrivée d’un pivot capable de peser dans la raquette avec son jeu au poste. Cette saison, Oumar Ballo tournait ainsi à 12.9 points, 10.1 rebonds et 1.3 contre par match.

Ce n’est pas la seule arrivée des Hoosiers, puisque pour retrouver le tournoi NCAA, Indiana a aussi recruté Myles Rice. L’arrière de Washington State faisait partie des meilleurs jeunes disponibles sur son poste.