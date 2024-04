Relancé aux Hornets, Aleksej Pokusevski vise les JO de Paris

Coupé par le Thunder fin février, Aleksej Pokusevski (2m13, 22 ans) n’a eu besoin que de quatre jours pour retrouver un nouveau club en NBA. Relancé par les Hornets, le jeune ailier serbe a pu retrouver des sensations sur la fin de saison, avec 7 points et 4 rebonds en 19 minutes de moyenne sous sa nouvelle tunique. Dont une pointe à 14 points (à 6/9 aux tirs) et 9 rebonds… face au Thunder !

« J’ai connu certaines blessures qui m’ont bien ralenti et m’ont coupé dans mon élan, pendant que l’équipe progressait à grande vitesse alors que j’étais indisponible », explique-t-il pour Mozzart Sport. « Quand la saison a commencé, et jusqu’à ce que j’arrive à Charlotte, je n’ai pas vraiment eu de chance de retrouver le terrain et de temps de jeu dans la rotation. »

Alors qu’il avait eu droit à 20 minutes ou plus ses trois premières saisons avec le Thunder, et qu’il semblait faire pleinement partie du projet jeunes, « Poku » a finalement été laissé sur le bas-côté. Plombé par plusieurs blessures et repoussé tout au bout du banc. La dure loi de la Grande Ligue !

« Les premières semaines, quand j’ai vu ce qui se passait, je m’en fichais, mais j’ai pris conscience assez rapidement qu’il fallait mettre les sentiments de côté et on a trouvé un accord pour mettre fin à notre coopération. Au moment de quitter l’Oklahoma, j’étais concentré sur la NBA. J’ai toujours d’autres options en tête et je dois penser à ce qui sera le mieux pour moi. J’ai pris ma décision quand le moment est venu, en gardant la tête froide. »

Grant Williams comme mentor

Bien aidé par la présence de Vassilije Micic, lui aussi échangé du Thunder aux Hornets, pour garder le moral dans les moments difficiles, Pokusevski est heureux d’avoir pu retrouver la lumière au bout du tunnel. Il est même optimiste pour la suite de sa carrière en Caroline du Nord.

« C’est une bonne sensation, ce qui est très important pour la suite. Je suis content d’avoir pu finir la saison en jouant à un bon niveau, comparé à ce qui m’est arrivé en début de saison. Je suis reconnaissant de la chance que j’ai reçue chez les Hornets. Je dois remercier Grant Williams, qui m’a donné beaucoup de conseils. Il a beaucoup d’expérience pour son âge et il m’a beaucoup aidé. »

Forfait pour la dernière Coupe du monde l’été passé, Pokusevski se dit cette fois prêt à retrouver l’équipe nationale pour les Jeux olympiques de Paris en septembre prochain. Avec son coéquipier Micic, mais aussi Jokic, Jovic et Bogdanovic (et bien d’autres), la Serbie a une belle tête de poil à gratter dans ce tournoi olympique à venir. Et les coéquipiers de Jokic seront dans le groupe des Etats-Unis !

« J’ai une vraie volonté de jouer pour l’équipe nationale et j’espère pouvoir me battre pour une place dans l’équipe », conclut-il. « Cela dépend bien sûr de l’entraîneur, mais je suis très motivé et je ferai de mon mieux pour y être. Comme toujours, les États-Unis font certainement partie des favoris, et il y a aussi le Canada, qui a une très bonne équipe. Je nous place également en tête avec les Américains. »

Aleksej Pokusevski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 OKC 45 24 34.1 28.0 73.8 0.7 4.0 4.7 2.2 1.3 0.4 2.2 0.9 8.2 2021-22 OKC 61 20 40.8 28.9 70.0 1.2 4.0 5.2 2.2 1.4 0.6 1.5 0.6 7.6 2022-23 OKC 34 21 43.4 36.5 62.9 1.3 3.4 4.7 1.9 1.7 0.6 1.3 1.3 8.1 2023-24 * All Teams 28 15 40.5 32.7 73.2 0.6 2.6 3.2 1.3 0.8 0.5 0.7 0.5 5.2 2023-24 * CHA 18 19 42.9 36.4 75.7 0.8 3.6 4.4 1.7 0.9 0.8 0.9 0.7 7.4 2023-24 * OKC 10 6 25.0 18.2 50.0 0.2 0.8 1.0 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1 1.2 Total 168 20 39.1 30.4 70.2 1.0 3.7 4.6 2.0 1.4 0.6 1.5 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.