Après avoir tout donné face aux Lakers, Zion Williamson et les Pelicans vont avoir une nouvelle occasion de se qualifier pour les playoffs ce vendredi face à Sacramento. Malheureusement, ce sera sans l’ailier-fort de New Orleans touché à la cuisse ! Pour autant, Jordan Brand va compléter la collection de la Zion 3 avec ce nouveau coloris baptisé « Pressure », le huitième disponible en France !

La tige principalement noire est tachetée de blanc dans un style à la « Venom ». La languette apparaît également en blanc avec un « Jumpman » marron doré et des contours en bleu turquoise. Au niveau du talon, on retrouve le logo du joueur ressortant en vert, avec également un nouveau « Jumpman », en rouge cette fois. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en noir, avec des rappels en bleu ciel, et marron sous la semelle.

La Zion 3 « Pressure » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.