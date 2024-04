Programme du soir | Qui va défier les Knicks au premier tour ?

Suite du « play-in » avec les deux rencontres de la conférence Est, et ce superbe barrage entre les Sixers et le Heat. Le vainqueur affrontera les Knicks au premier tour, et ce sera tout aussi passionnant. C’est à suivre à partir de 1h00 sur beIN Sports 1.

La deuxième rencontre, pour d’obscures raisons, n’est pas diffusée sur beIN SPORTS, et il faudra donc se brancher sur le League Pass pour suivre les Bulls qui reçoivent les Hawks. Un match entre deux formations qui cumulent les blessés. Le vainqueur affrontera vendredi le vaincu du « play-in » entre les Sixers et le Heat.