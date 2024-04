Programme du soir | Les Nuggets vont connaître leurs adversaires

Quarante-huit heures après la fin de la saison régulière, on enchaîne avec les barrages, connus sous le nom de « play-in ». On commence par la conférence Ouest avec les Pelicans et les Lakers qui s’affrontent comme dimanche soir au Smoothie King Center. Cette fois, l’enjeu est de décrocher la place de 7e tête de série pour affronter les Nuggets au premier tour. C’est à 1h30 sur beIN SPORTS 1.

Pour le vaincu, il y aura une seconde chance de se qualifier vendredi soir, et ce sera face au vainqueur du deuxième barrage de la soirée : Sacramento – Golden State (4h00, beIN SPORTS 2). C’était un premier tour de playoffs la saison passée, et cette année, le vaincu sera déjà en vacances.