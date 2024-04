Après un coup de mou, Jaime Jaquez Jr. est attendu pour les moments importants

Et tout à coup, il s’est transformé en machine à caviars. Une contre-attaque menée pour servir Bam Adebayo en « alley-oop », une bonne fixation dans la défense des Raptors pour ressortir le ballon tête de raquette vers Caleb Martin, une fixation similaire en transition de nouveau son pivot…

Le faible investissement de la défense canadienne a sans doute aidé Jaime Jaquez Jr., très à l’aise ballon en main, à signer son record en carrière à la passe : 9 offrandes, complétées par 20 points inscrits (7/15 aux tirs). Le rookie du Heat n’avait plus atteint cette barre symbolique de points inscrits depuis le 8 mars dernier.

Depuis cette date, il n’avait d’ailleurs dépassé les 10 points qu’à quatre reprises, soit une petite moyenne de 7 unités par rencontre, avec un niveau d’adresse inférieur (43%) à celui affiché sur l’ensemble de la saison (49%). Mais celui-ci a enchaîné avec une deuxième performance convaincante, face aux mêmes adversaires, avec 18 points inscrits pour finir la saison.

Des productions davantage à la hauteur de ses trophées de rookies du mois, obtenus en novembre et décembre, avant d’être surpassé par Brandon Miller, distingué les trois mois suivants à l’Est. « Je lui ai dit dans le vestiaire, après le match (le dernier face aux Raptors), qu’il avait l’air d’être le même qu’au début de la saison. Il est en jambes, il est en bonne santé. Je pense qu’il a l’esprit clair. Il a plus de 70 matches à son actif. Il se sent bien », rassure Erik Spoelstra.

L’un des rares rookies mobilisés

Il faut rappeler que son rookie a dû passer par l’infirmerie à la mi-janvier, pour six matchs manqués, en raison d’une entorse à l’aine gauche. Plus récemment, il a été gêné au genou et à la cheville. Résultat, une seconde partie de saison, également marquée par l’arrivée de Terry Rozier à Miami, bien moins flamboyante.

Le 18e choix de la dernière Draft a sans doute bien fait de soigner sa fin de saison régulière. Histoire de montrer à son coach qu’il pouvait compter sur lui pour les échéances sérieuses à venir, avec ce play-in à disputer face aux Sixers.

« Je pense qu’il a une idée de son rôle en ce moment. C’est clair. On a besoin de sa production offensive, ses attaques du panier, de son jeu au poste. On a besoin qu’il crée quelque chose dans ces possessions où vous êtes un peu coincés et où il peut créer quelque chose à partir de rien. Vous pouvez voir où il s’est amélioré. Son jeu de passes, sa création et on a besoin de tout cela à cette période de l’année », affirme le coach.

Avec Chet Holmgren ou Brandin Podziemski, Jaime Jaquez Jr. devrait ainsi être l’un des rares rookies à jouer un rôle significatif lors de ces phases finales.

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 Total 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.