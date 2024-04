Record de maladresse pour Dalano Banton : 0 sur 15 à 3-points !

Très peu utilisé à Boston, Dalano Banton a profité de son transfert à Portland pour retrouver des couleurs et mettre des points. Il était presque à 19 points de moyenne depuis le mois de mars. Mais pour le dernier match de la saison face à Sacramento, rien n’a fonctionné.

En effet, le meneur de jeu des Blazers a tenté sa chance à 15 reprises derrière l’arc. Oui, 15 shoots à 3-pts. Pour aucune réussite. Oui, aucune ! Jamais, dans l’histoire de la NBA, un joueur n’avait fait chou blanc avec autant de tentatives.

James Harden et Damon Stoudamire avaient déjà manqué 16 tirs primés, mais au moins, ils affichaient une réussite à leur compteur. Pas Dalano Banton, qui a fini la rencontre avec 17 points à 6/26 au shoot et 0/15 à 3-pts donc.

Pour rendre sa soirée encore plus malheureuse et vraiment mal finir sa saison (un affreux 4/33 à 3-pts, soit 12% de réussite, sur les trois derniers matches), l’ancien de Boston s’est fait expulser en dernier quart-temps pour un mauvais geste…

Now Dalano Banton has been ejected from the game!

https://t.co/S5eCfmpvNw pic.twitter.com/kqtoJHRlIk

— FastBreakPhenom (@FastBreakPhenom) April 14, 2024