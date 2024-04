Allen Iverson adore vraiment sa statue

Le clin d’œil ne pouvait pas être ignoré. La statue d’Allen Iverson à Philadelphie se trouve dans la « Legends Walk » devant le centre d’entraînement des Sixers. Là où les joueurs s’entraînent et on connait la célèbre formule du joueur – « Practice ?! » – tant répétée pendant la conférence de presse de 2002.

« The Answer » rejoint d’autres légendes de la franchise, Julius Erving, Wilt Chamberlain, Charles Barkley et Maurice Cheeks, qui ont eu le droit à leur statue. Celle du MVP 2001 le représente pendant son crossover, son geste signature.

« J’adore », commente l’ancien joueur. « Ce qui est fou, c’est qu’à l’approche de l’événement, on est nerveux parce qu’on espère que ça va nous ressembler. C’est du bon travail. On ne pouvait pas faire autrement : quand on pense à moi, on pense crossover. Je n’oublierai jamais ce moment. Je vais le chérir jusqu’à la fin de ma vie. »

Et si certains ont pu regretter la modeste taille de la statue, il faut rappeler qu’elle n’est pas inhabituellement petite pour Allen Iverson. En effet, toutes les autres sont également de cette dimension.

Les Sixers l’ont approché pour parler au groupe

Pour inaugurer cette statue, l’ancien président des Sixers, Pat Croce, ses anciens coéquipiers Eric Snow et Aaron McKie ou encore Rasheed Wallace étaient présents. « Cette statue est une représentation de tous les gens qui m’ont aidé, ceux qui ont joué un rôle dans ma vie », poursuit « A.I ».

Ambassadeur des Sixers et parfois assis au premier rang des rencontres, Allen Iverson a pourtant souvent regretté la distance qui existait avec sa franchise de cœur. « Mon rôle est loin d’être à la hauteur de ce qu’il devrait être », avait-il déclaré en décembre dernier. Nick Nurse l’a depuis invité à venir passer du temps avec Joel Embiid et compagnie, pour jouer un rôle de mentor.

« Ils sont venus me voir et m’ont dit qu’ils aimeraient me parler de différentes choses sur le terrain. J’apprécie le respect qu’ils ont pour moi. Ils savent ce que j’ai vécu, qui est la même chose qu’eux, à haut niveau. J’essaie de faire entendre ma voix autant que possible. Je fais beaucoup avec la franchise car j’ai de la chance d’avoir cette opportunité », conclut l’ancien quadruple meilleur marqueur de la ligue.

Allen Iverson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHL 76 40 41.6 34.1 70.2 1.5 2.6 4.1 7.5 3.1 2.1 4.4 0.3 23.5 1997-98 PHL 80 39 46.1 29.8 72.9 1.1 2.6 3.7 6.2 2.5 2.2 3.1 0.3 22.0 1998-99 PHL 48 42 41.2 29.1 75.1 1.4 3.5 4.9 4.7 2.0 2.3 3.5 0.2 26.8 1999-00 PHL 70 41 42.1 34.1 71.3 1.0 2.8 3.8 4.7 2.3 2.1 3.3 0.1 28.4 2000-01 ★ PHL 71 42 42.0 32.0 81.4 0.7 3.1 3.9 4.6 2.1 2.5 3.3 0.3 31.1 2001-02 PHL 60 44 39.8 29.1 81.2 0.7 3.8 4.5 5.5 1.7 2.8 4.0 0.2 31.4 2002-03 PHL 82 43 41.4 27.7 77.4 0.8 3.4 4.2 5.5 1.8 2.7 3.5 0.2 27.6 2003-04 PHL 48 43 38.7 28.6 74.5 0.7 3.0 3.7 6.8 1.8 2.4 4.4 0.1 26.4 2004-05 PHL 75 42 42.4 30.8 83.5 0.7 3.3 4.0 8.0 1.9 2.4 4.6 0.1 30.7 2005-06 PHL 72 43 44.7 32.3 81.4 0.6 2.6 3.2 7.4 1.7 1.9 3.4 0.1 33.0 2006-07 * All Teams 65 43 44.2 31.5 79.5 0.4 2.6 3.0 7.2 1.5 1.9 4.1 0.2 26.3 2006-07 * DEN 50 42 45.4 34.7 75.9 0.3 2.7 3.0 7.2 1.5 1.8 4.0 0.2 24.8 2006-07 * PHL 15 43 41.3 22.6 88.5 0.5 2.3 2.7 7.3 1.4 2.2 4.4 0.1 31.2 2007-08 DEN 82 42 45.8 34.5 80.9 0.6 2.4 3.0 7.2 1.3 2.0 3.0 0.2 26.4 2008-09 * All Teams 57 37 41.7 28.3 78.1 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 1.5 2.6 0.1 17.5 2008-09 * DET 54 37 41.6 28.6 78.6 0.5 2.6 3.1 4.9 1.5 1.6 2.5 0.1 17.4 2008-09 * DEN 3 41 45.0 25.0 72.0 1.0 1.7 2.7 6.7 1.0 1.0 3.3 0.3 18.7 2009-10 * All Teams 28 31 43.0 36.0 79.4 0.6 2.3 2.8 4.0 1.7 0.7 2.3 0.1 13.8 2009-10 * PHL 25 32 41.7 33.3 82.4 0.6 2.4 3.0 4.1 1.7 0.7 2.3 0.1 13.9 2009-10 * MEM 3 22 57.7 100.0 50.0 0.3 1.0 1.3 3.7 1.7 0.3 2.3 0.0 12.3 Total 914 41 42.5 31.3 78.0 0.8 2.9 3.7 6.2 1.9 2.2 3.6 0.2 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.