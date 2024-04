Accusé de viol dans l’Oregon, Ben McLemore risque une très lourde peine de prison

C’est à l’aéroport de Portland que Ben McLemore a été arrêté et placé en garde à vue, ce mardi. Le 7e choix de la Draft 2013 faisait ainsi l’objet d’un mandat d’arrêt, avec quatre chefs d’accusation à son encontre, notamment de viol au premier degré, en recourant donc à la force ou à la menace, sans le consentement de l’autre personne.

C’est le 3 octobre 2021 que les faits se seraient produits, et les policiers expliquent que l’enquête a pris du retard, malgré les preuves rassemblées, car l’ancien joueur des Kings, des Rockets, des Grizzlies, des Lakers et donc des Blazers a passé beaucoup de temps à l’étranger ces deux dernières années.

Non conservé par Portland à l’issue de la saison 2021/22, Ben McLemore avait ensuite joué en Chine et en Grèce. Il revenait d’une pige au Rio Breogan, en Espagne, lorsqu’il a été arrêté par les U.S. Marshals.

Immédiatement placé en détention, l’arrière/ailier de 31 ans a été relâché dans la journée de mercredi, moyennant une caution de 500 000 dollars, dont un versement immédiat de 50 000 dollars. Il sera entendu par la justice le 1er juillet. S’il est reconnu coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, Ben McLemore risque une très, très lourde peine.