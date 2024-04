Programme du soir | La finale de l’Ouest entre les Nuggets et les Wolves

Avant ça, on suivra avec attention le duel entre le Heat et les Mavericks (01h30) et celui entre les Bucks et le Magic (02h00, beIN Sports Max 4).

Intéressant duel aussi entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama (02h00) alors que la soirée se termine à Los Angeles, où les Clippers reçoivent les Suns (04h30, beIN Sports Max 4), qui ont l’occasion de se venger à chaud…

Programme complet

01h00 | Cleveland – Memphis

01h30 | Atlanta – Charlotte

01h30 | Brooklyn – Toronto

01h30 | Miami – Dallas

02h00 | Milwaukee – Orlando (beIN Sports Max 4)

02h00 | Oklahoma City – San Antonio

04h00 | Denver – Minnesota (beIN Sports 1)

04h30 | LA Clippers – Phoenix (beIN Sports Max 4)