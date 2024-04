Plutôt discrète ces dernières semaines, la Zoom Freak 5 est de retour aux couleurs printanières avec ce nouveau coloris « Flowers ». Le choix est de circonstance mais le timing laisse malheureusement à désirer alors que le « Greek Freak » souffre d’une contracture du mollet gauche depuis mardi soir lors du match face à Boston.

La tige est recouverte de vert foncé sur la partie supérieure tandis qu’une autre touche de vert plus clair apparaît sur les lacets et l’intérieur du col. L’empeigne reprend un motif floral entre vert, bleu, jaune et rose. On retrouve également du rose sur le « Swoosh », sur le logo du joueur présent sur la languette, ou sur l’inscription « Nike Air » sur le talon. L’ensemble repose sur une semelle en blanc et bleu.

La Zoom Freak 5 « Flowers » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.