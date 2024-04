Si les Harlem Globetrotters sont connus et reconnus pour être la plus grande équipe de basket afro-américaine de tous les temps, ils ne sont pas la première équipe composée de joueurs noirs dans l’histoire du basket américain.

Quatre ans avant les Globetrotters, une autre équipe avait vu le jour : les New York Renaissance, plus connus sous le nom de « Rens ». De 1923 à 1949, les New York Renaissance ont été un symbole d’abnégation et de courage.

Dans une Amérique où le racisme et la xénophobie étaient dans les mœurs, ils vont prouver qu’une équipe composée de joueurs afro-américains pouvait dominer son sport.

Désolé, les Globetrotters, mais on tenait à rendre hommage à ces « Rens ».

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi. Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir le portrait de Robin Ficker, le supporter qui rendait fou les stars NBA,l’histoire des Black Fives, les pionniers du basket Afro-Américain ou bien le sort mystérieux des médailles olympiques de 1972.

L’épisode – New York Renaissance, plus forts que les Globetrotters

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d