La saison des Bulls résumée en une action ridicule

« Si ce n’était pas la possession la plus emblématique de la saison des Bulls, alors je ne sais pas ce que c’est… » Le commentateur de la télévision locale peine à croire ce qu’il vient de se passer sous ses yeux…

Andre Drummond venait de voler le ballon à Bojan Bogdanovic avant que son coéquipier Torrey Craig ne file en contre-attaque. L’ailier a alors cherché à faire une « T-Mac » en envoyant le ballon contre le panier, pour dunker.

Sauf que son pivot a suivi l’action… et pensé que le ballon lui était destiné. Les deux hommes ont ainsi sauté ensemble, touché le cercle, un bout du ballon, mais n’ont pas marqué en raison de leur collision. Le tout sous les yeux ahuris de Coby White qui voyait une situation de trois contre zéro se terminer sans point.

Le pire est que la séquence n’était même pas terminée. Dans la continuité de l’action, le même Andre Drummond a réussi à se tordre la cheville sur la bataille au rebond de l’autre côté du terrain. Visiblement durement touché, le pauvre pivot a dû sortir sur un fauteuil roulant…

Craig endosse la responsabilité

Mais que diable est-il passé par la tête de l’ailier des Bulls, dont l’équipe était menée de 9 points au moment de tenter son geste ? « Je voulais juste générer un peu d’engouement et essayer de nous donner de l’élan. Essayer de créer une dynamique. Je ne savais clairement pas que Drum allait sauter avec moi. C’était donc une erreur de communication, d’interprétation ou autre. Mais au final, je dois juste dunker ou finir un lay-up. Je suis responsable », reconnaît-t-il.

Furieux sur la séquence, Billy Donovan ne relayera pas ses propos employés lors du temps-mort, réclamé par le coach sans initialement savoir que son pivot était blessé, qui a suivi cette séquence invraisemblable.

« Pour moi, c’était vraiment désolant. Tu es mené de 10 points (9)… Beaucoup de choses venant de nos propres erreurs ont contribué à… Pas seulement cette action, mais d’autres actions qui n’étaient peut-être pas aussi marquantes que celle-là. Mais cette action m’a déçu », peut légitimement lâcher le coach des Bulls.

« On a fait des trucs vraiment stupides ce soir. Tout le monde, pas seulement T. Craig. On ne va donc pas s’asseoir ici et le montrer du doigt. Nous sommes une équipe », tonne Coby White dont l’équipe n’a par ailleurs perdu que 9 ballons dans la soirée.

Trop tard dans la saison

Auteur de 4 points en 15 minutes, Torrey Craig s’est également fait remarquer à la toute fin du troisième quart-temps, pour avoir contesté une faute sifflée à son encontre. Résultat : faute technique.

« J’en assume également la responsabilité. Parfois, on laisse nos émotions prendre le meilleur de nous-mêmes. Mais c’est un sport avec des émotions, surtout quand on veut gagner, quand on est compétitif », poursuit l’ailier en appelant à ce que les Bulls fassent mieux en la matière « pour ne pas laisser cela nous coûter des matchs »…

Même s’ils n’expliquent pas tout à la défaite des hommes de Chicago, face aux Knicks d’un Jalen Brunson déchaîné (45 points), ces détails comptent. « Il est trop tard dans la saison pour avoir ce genre de lacunes. On doit donc se reprendre, c’est certain », poursuit Coby White.

Les Bulls n’ont plus que trois matchs devant eux (Pistons, Wizards et Knicks) pour retrouver un peu sérénité, avant le play-in qui décidera de leur destin face aux Hawks. Ils pourraient devoir poursuivre leurs aventures sans Andre Drummond, qui alignait les belles performances en sortie de banc (10 points et 12 rebonds depuis sept matchs).