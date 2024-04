Luka Doncic heureux de marquer l’histoire des Mavericks… et d’éviter le play-in

Soirée faste pour Luka Doncic à Charlotte. Le Slovène a ainsi compilé son 77e triple-double en carrière avec 39 points à 13/25 au tir, 12 rebonds et 10 passes, rejoignant James Harden à la 8e place du classement.

Au total, il est également le joueur qui a le plus marqué cette saison, avec 2 341 points inscrits. Cela lui permet de dépasser Mark Aguirre dans l’histoire du club, qui s’était arrêté à 2 330 points en 1983/84.

« Ça signifie beaucoup » explique-t-il ainsi sur ce record de points sur une saison. « C’est la franchise qui m’a drafté et ils m’ont donné les clés. Je suis simplement heureux d’être ici ».

Jason Kidd ne pouvait donc que répéter l’admiration qu’il porte à son « franchise player ».

« Ce que Luka fait est incroyable » commentait l’entraîneur de Dallas. « Il va réécrire le livre des records des Mavericks et aussi de la NBA. C’est incroyable qu’il dépasse Mark, car Mark est une légende pour les Mavs. Cela montre ce que Luka a fait et à quel point il s’est amélioré d’année en année ».

En face, il y avait aussi de l’admiration, mêlée à du fatalisme, de la part de Steve Clifford. L’entraîneur de Charlotte a vu Luka Doncic inscrire 21 points à 5/9 de loin en premier quart-temps, pour prendre le contrôle du match.

Quelques jours de repos bonus

« Luka a été fantastique. Il met cinq 3-points dans le premier quart-temps, et je crois que quatre d’entre eux sont en isolation. Ensuite, on joue dans un trou. Pour moi, on n’a jamais vraiment été dans le match. On a fait un run mais on n’a pas vraiment joué avec le niveau d’intensité qu’on a pu connaître » pouvait-il regretter.

La performance de « Luka Magic » est d’autant plus importante que c’est le 15e succès sur les 17 derniers matchs de Dallas, et que les Mavericks sont désormais assurés de finir dans le Top 6 de leur conférence.

Cela signifie qu’ils évitent le play-in, et qu’ils obtiennent quelques jours de repos supplémentaires avant les playoffs.

« C’est certain qu’on a besoin de repos », confesse Luka Doncic pour conclure. « On joue sans doute notre meilleur basket de la saison sur le plan défensif actuellement. Et c’est la clé pour nous. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 68 38 48.8 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.5 4.0 0.5 33.9 Total 398 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.