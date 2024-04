Le Heat dit sans doute adieu à la qualification directe pour les playoffs

C’était une occasion en or pour le Heat. En affrontant Indiana dimanche, les Floridiens pouvaient, en cas de victoire, les dépasser et entrer dans le Top 6, ce qui permet de se qualifier directement pour les playoffs. L’idéal donc.

Mais Jimmy Butler et ses coéquipiers ont manqué ce rendez-vous, surtout avec une entame très difficile, en attaque comme en défense. « Ils ont imposé leur patte et on s’est mis dans le pétrin », constate Erik Spoelstra. « On a mal commencé », confirme Jimmy Butler avant que Bam Adebayo estime que « ça ne peut pas se passer comme ça ».

Et si ce début de match raté était résumé par Terry Rozier, à côté de ses baskets mais qui tenait à jouer malgré un torticolis. « Je n’aurais pas dû jouer », reconnaît le meneur de jeu. « On apprécie ce qu’il a donné », le défend le coach.

Le Heat va certes revenir au fil de la rencontre, mais sans réussir à renverser les Pacers dans les derniers instants. Résultat : la défaite les écarte d’Indiana, avec désormais 1.5 match de retard. Et comme Philadelphie est sur cinq succès d’affilée, les Sixers se glissent entre les deux franchises. Pour faire simple : Miami est 8e, Philadelphie 7e et Indiana 6e.

« On veut jouer des matches à enjeu, donc quand c’est le cas, ça veut aussi dire des matches avec des conséquences », rappelle Erik Spoelstra.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Les finalistes 2023 peuvent-ils encore retrouver le Top 6 et éviter le « play-in » dans cette dernière semaine de compétition ? Ça semble compliqué. Même si les Floridiens remportent les quatre derniers matches, Indiana n’aura besoin que de remporter deux de ses trois derniers matchs pour rester devant. Rick Carlisle et ses joueurs ont en effet le « tiebreaker », donc s’ils terminent avec le même bilan que Miami, ils seront devant.

Le Heat doit encore jouer Atlanta, Dallas et deux matches contre Toronto, quand les Pacers auront eux aussi les Raptors à croiser, ainsi que Cleveland et Atlanta. Les Sixers, eux, ont Detroit, Orlando et Brooklyn au programme. Difficile donc de voir Indiana et Philadelphie lâcher assez de matches pour voir Miami les doubler.

Par conséquent, on se dirige vers un « play-in », sûrement contre les Pacers ou les Sixers. Voire Cleveland, si Donovan Mitchell et compagnie continuent leur chute libre.

Jouer la saison sur un ou deux matches, c’est risqué. Mais le Heat est habitué, en ayant déjà connu ça la saison passée : défaite contre Atlanta, avant de passer tout proche de la sortie face aux Bulls. Miami s’en était toutefois sorti, avant de réussir à rallier les Finals par la suite…

« On ne s’est jamais facilité la tâche alors pourquoi faire simple désormais ? », se demande Jimmy Butler.

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.