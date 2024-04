Une touche de rose sur la prochaine Luka 2

En juillet 2023, Luka Doncic et Jordan Brand dévoilaient la Jordan Luka 2 en exclusivité lors de la dernière édition du Quai 54. Ce sera donc bientôt l’anniversaire de la deuxième chaussure signature du meneur slovène et la marque au Jumpman se prépare déjà à marquer le coup avec un nouveau coloris pour l’occasion.

Ce devrait être le coloris « Hyper Pink » présenté officiellement ce week-end. La tige principalement blanche est complétée par des finitions en noir pour faire ressortir le logo du joueur mais aussi le « Jumpman ». Un autre « Jumpman » apparaît en rouge sur fond noir sur la languette. Pour le reste, on note la présence de taches roses sur la semelle intermédiaire. On trouve également une touche de rose sous la semelle extérieure.

La Jordan Luka 2 « Hyper Pink » est attendue pour l’été au prix de 130 euros.

Notre verdict de la Jordan Luka 2

Jordan Brand fait un pas de plus vers la bonne direction avec la Luka 2, un modèle singulier qui mise sur la vitesse et la réactivité tout en garantissant un maintien à même de satisfaire les gabarits plus costauds.

Mais surtout, la Luka 2 est un modèle fait sur mesure pour Luka Doncic. Avec de la vivacité dans la création d’espace mais le besoin d’un retour réactif et d’un cadre solide. Ce sera maintenant à la superstar des Mavericks en NBA de faire briller ce modèle aussi longtemps que possible.