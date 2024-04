Comme la NBA fait relâche demain soir, pour faire de la place à la finale de la « March Madness » masculine, le reste du programme est particulièrement chargé dans la Grande Ligue.

À 21h30, les Mavericks accueillent ainsi les Rockets (beIN Sports 1) alors que les Clippers reçoivent des Cavaliers en chute libre à la même heure, tandis que les Pacers et le Heat se retrouvent à partir de 23h00.

À suivre aussi, à partir de 00h00, le duel important entre les Suns et les Pelicans, mais aussi celui entre les Bucks et les Knicks à 01h00. À la même heure, Victor Wembanyama et les Spurs font face aux Sixers. À voir si Joel Embiid est présent, en back-to-back pour défier le rookie français. La dernière fois, il lui avait passé 70 points…

Pas de Stephen Curry pour les Warriors face au Jazz (02h30, beIN Sports Max 4) tandis que l’ultime choc de la nuit aura lieu entre les Lakers et les Wolves, à partir de 04h00.

Programme complet

21h30 | Dallas – Houston (beIN Sports 1)

21h30 | LA Clippers – Cleveland

23h00 | Indiana – Miami

00h00 | Boston – Portland

00h00 | Charlotte – Oklahoma City

00h00 | Orlando – Chicago

00h00 | Toronto – Washington

00h00 | Phoenix – New Orleans

01h00 | Milwaukee – New York

01h00 | San Antonio – Philadelphie

01h30 | Brooklyn – Sacramento

02h30 | Golden State – Utah (beIN Sports Max 4)

04h00 | LA Lakers – Minnesota