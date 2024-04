Artiste défensif, Lu Dort doit s’adapter en permanence

« Il peut défendre sur n’importe quel joueur. Il n’y a aucun joueur sur lequel il ne peut pas défendre. » Cette déclaration de Mark Daigneault, concernant Lu Dort, est appuyée sur les faits et les chiffres.

En effet, l’arrière du Thunder passe presque la moitié de son temps de jeu (46%) sur le joueur adverse qui termine le plus d’actions en moyenne dans son équipe. En clair, il s’occupe du meilleur joueur ou du meilleur attaquant en face de lui une fois sur deux. Personne en NBA ne passe autant de temps dans cette configuration que lui.

Il étudie les meilleurs attaquants de la ligue…

Et à l’entraînement, il se coltine Shai Gilgeous-Alexander, troisième meilleur marqueur de la ligue avec 30.3 points de moyenne. « Je me teste toujours contre lui car c’est la crème de la crème », explique « SGA » à The Athletic, qui peut ainsi progresser, et son coéquipier avec lui.

Lu Dort a aussi des notes sur son iPad, avec des détails pour chaque joueur et des informations pour aborder les duels soir après soir. Après chaque rencontre, il met à jour ses analyses.

« La première chose que je vais écrire, c’est ce que je peux faire pour frustrer le joueur. La deuxième, c’est s’il est plus à l’aise si je passe en-dessous ou au-dessus de l’écran. J’essaie de varier », explique-t-il.

C’est précieux d’actualiser les données. « Parfois, les joueurs s’améliorent », constate Lu Dort. « Un exemple : De’Aaron Fox. Il est devenu bien meilleur à 3-pts donc j’aborde les choses différemment. »

Outre les phases d’isolation, de un-contre-un, un gros défenseur doit se battre avec les écrans en NBA. Les pick-and-roll sont la norme et il faut faire des choix. Pour les poseurs d’écran aussi visiblement. « Il n’est pas le gars le plus sympa pour poser des écrans car on va prendre des coups. Ça va te faire plus mal qu’à lui », note son coach.

… et piège ceux qui posent les écrans pour les libérer

« Parfois, le poseur d’écran ne sait même pas ce que je vais faire, donc il se pose des questions », poursuit Lu Dort, qui peut parfois passer sous l’écran face à un énorme shooteur, comme Damian Lillard ou Stephen Curry, pour tenter de le troubler. Ce qui n’est vraiment pas recommandé. « Je le vois plus comme un artiste. Il faut le laisser faire », concède l’entraîneur, Mark Daigneault.

Les résultats sont là : le joueur du Thunder se débrouille plutôt bien pour gérer ces situations puisqu’il provoqué 145 fautes offensives sur pick-and-roll depuis deux saisons. Personne d’autre en NBA ne peut en dire autant.

« Parfois, je fais comme si j’allais foncer dans l’écran, mais je ne le fais pas, donc comme le poseur d’écran est très physique, c’est un écran illégal », raconte Lu Dort. « Ou je fonce dans l’écran une fois, le défenseur est énervé et la fois suivante, il vient avec encore plus de puissance, donc écran illégal. »

Maintenant qu’il a presque 300 matches au compteur, le Canadien qui aura bientôt 25 ans (le 19 avril) possède une plus grande maîtrise de son art en défense.

« Il a accumulé les études sur les joueurs, avec des matches contre eux. Puis, il a appris des leçons et a encore étudié. Il a répété cela tout en continuant ses efforts. Il est toujours aussi infatigable mais il a maintenant acquis le savoir-faire et le rythme », conclut Mark Daigneault.

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 23 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.3 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 30 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 33 40.4 33.2 84.3 0.8 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 31 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.7 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 75 29 43.8 39.0 83.0 1.0 2.7 3.7 1.4 3.0 0.9 1.0 0.6 10.9 Total 288 29 40.2 34.5 79.5 1.1 2.8 3.8 1.6 2.9 0.9 1.2 0.4 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.