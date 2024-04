Jamal Murray de retour pour retrouver le rythme avant les playoffs

C’était une bonne nouvelle pour les Nuggets, une mauvaise pour les Hawks. Jamal Murray a donc fait son retour sur les parquets, après sept matches manqués à cause d’une blessure au genou droit. Dans la victoire de Denver, en seulement 21 minutes, il a compilé 16 points et 6 passes.

« C’est un énorme joueur. Lui et Nikola Jokic forment le meilleur duo de la ligue et c’est dur de défendre sur eux. Quand Jokic a besoin d’un joueur pour marquer, il a Murray », constate et admire Bogdan Bogdanovic.

Les champions en titre ne sont pas la même équipe quand le meneur de jeu est présent. Michael Malone n’a pas voulu précipiter le retour de son joueur mais ce dernier est heureux de revenir pour participer à la bataille pour la première place de la conférence Ouest – propriété de Denver actuellement.

La première place dans le viseur

« Bien sûr que ça compte. C’est la première place donc l’avantage du terrain pour les playoffs », livre Jamal Murray, qui se souvient sûrement que les Nuggets ont gagné 10 matches sur 11 dans la Ball Arena lors des derniers playoffs.

Ces derniers jours de saison régulière seront aussi importants pour le joueur, qui va retrouver un peu de rythme afin de ne pas arriver trop rouillé en playoffs. S’il n’était pas revenu, il aurait alors manqué un mois avant le Game 1 du premier tour. C’est beaucoup, beaucoup trop même pour son coach.

« Avant, la saison se terminait le mercredi et on rejouait le samedi », se souvient Mike Malone. « Maintenant, on a une semaine entière entre les deux. Donc c’est capital que Jamal joue et trouve du rythme. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 54 32 47.5 41.9 85.5 0.7 3.4 4.1 6.7 1.8 1.0 2.1 0.6 20.9 Total 464 31 45.1 37.8 86.8 0.8 3.0 3.7 4.5 1.8 1.0 2.0 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.