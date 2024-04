Pour la première fois, Dorian Finney-Smith a pu jouer devant son père

Les Nets ne peuvent officiellement plus disputer les playoffs et, pourtant, ce match face aux Pistons avait une énorme importance pour Dorian Finney-Smith, l’ailier de Brooklyn.

Pour la première fois, le basketteur de 30 ans a ainsi pu jouer devant son père, emprisonné depuis 1995.

Condamné à 44 ans de prison pour avoir été présent avec une arme sur les lieux d’un meurtre, alors qu’il n’avait pourtant pas tiré et que l’assassin avait lui négocié une peine de cinq années, Elbert Smith n’avait ainsi jamais vu jouer son fils en personne. Grâce à l’aide des Mavericks, il a toutefois pu sortir avant la fin de sa peine.

« C’est génial », a expliqué l’actuel joueur des Nets. « C’est génial de savoir que ce sera la première fois qu’il me verra jouer en personne. Mais je veux absolument gagner pour lui, donc j’essaie de me concentrer sur la victoire. »

Un New York bien différent

Les Pistons ont bien failli gâcher la fête alors que Dorian Finney-Smith s’est contenté de 2 points à 1/5 au tir et 7 rebonds en 24 minutes sur le terrain. Mais l’essentiel était ailleurs pour le basketteur, qui a dû attendre la fin de saison pour pouvoir accueillir son père au Barclays Center car ce dernier n’était pas autorisé à voyager.

« Il a baissé la vitre, regardant tous les bâtiments », décrit-il, alors que son père est arrivé à New York vendredi. « Il compare avec ce qu’il a vu lorsqu’il est venu ici en 1994. Il se souvient du Brooklyn de l’époque. Il n’arrête pas de dire que le Barclays n’était pas là et d’autres trucs du même genre, donc il connaît l’histoire de New York. »

Du côté des Nets, on avait bien conscience de l’importance du match pour Dorian Finney-Smith.

« Nous en avons parlé, mais toutefois pas au point de savoir ce que cela va signifier pour lui », avait expliqué Kevin Ollie. « Je sais que cela va être important pour lui, mais il va le gérer comme un pro. Il va compartimenter les choses et faire son travail, mais j’imagine qu’il aura une joie particulière pour son père de le voir enfin jouer. »

Dorian Finney-Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DAL 81 20 37.2 29.3 75.4 0.7 2.1 2.7 0.8 1.5 0.6 0.6 0.3 4.3 2017-18 DAL 21 21 38.0 29.9 73.3 1.1 2.5 3.6 1.2 2.1 0.5 1.0 0.2 5.9 2018-19 DAL 81 25 43.2 31.1 70.9 1.7 3.1 4.8 1.2 2.3 0.9 0.9 0.4 7.5 2019-20 DAL 71 30 46.6 37.6 72.2 2.0 3.7 5.7 1.6 2.5 0.6 1.0 0.6 9.6 2020-21 DAL 60 32 47.2 39.4 75.6 1.6 3.8 5.4 1.7 2.3 0.9 0.8 0.4 9.8 2021-22 DAL 80 33 47.1 39.5 67.5 1.5 3.2 4.7 1.9 2.3 1.1 1.0 0.5 11.0 2022-23 * All Teams 66 30 39.1 33.7 76.3 1.7 3.1 4.8 1.5 2.2 0.8 0.9 0.6 8.4 2022-23 * DAL 40 32 41.6 35.5 75.0 1.7 3.0 4.7 1.5 2.0 1.0 0.9 0.5 9.1 2022-23 * BRK 26 28 35.1 30.6 78.9 1.8 3.1 4.9 1.6 2.5 0.7 1.0 0.6 7.2 2023-24 BRK 67 29 42.3 35.1 71.7 1.6 3.0 4.6 1.6 2.2 0.8 0.8 0.6 8.6 Total 527 28 43.5 35.6 72.3 1.5 3.1 4.6 1.4 2.2 0.8 0.9 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.