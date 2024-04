Kyrie Irving espère retrouver le club des « 50/40/90 »

Kyrie Irving n’a pas manqué de saluer Stephen Curry après leur dernier duel, expliquant qu’il était évidemment toujours motivé à l’idée de défier le meneur des Warriors, pour lequel il n’avait que du respect.

« Je ne sais pas si on donnera jamais aux fans ce qu’ils veulent vraiment, au niveau de nos duels individuels, mais c’est simplement excitant d’être dans la ligue avec un gars comme ça, et de le voir battre des records chaque saison » explique ainsi le compère de Luka Doncic. « De mon côté, j’essaie toujours de réussir une saison à 50/40/90 cette année, et je pense qu’il l’a déjà fait une ou deux fois. »

Réussir une saison à plus de 50% de réussite générale au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs ? Stephen Curry l’a bien fait une fois, lors de sa saison 2015/16.

Un peu d’adresse générale à récupérer

Seuls Larry Bird (deux fois), Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash (quatre fois), Dirk Nowitzki, Kevin Durant (deux fois) et Malcolm Brogdon l’ont aussi réussi. Mais également Kyrie Irving, lors de la saison 2020/21 !

Le meneur de Dallas pourrait donc devenir le quatrième joueur à réussir plusieurs saisons dans le club des « 50/40/90 ». Pour cela, il lui faudrait légèrement améliorer son pourcentage général sur les cinq derniers matchs de Dallas, qui n’est « qu’à » 49.3% (531/1076) alors qu’il est bon à 3-points (41.1%) et aux lancers-francs (91%).

Et ainsi être un peu plus précis que Stephen Curry, qui ne pourra pas lui intégrer de nouveau ce club, la faute à son adresse générale (44.3%). Même si Kyrie Irving répète qu’il n’a que du positif à dire sur son adversaire.

« C’est facile de s’asseoir et de dire des choses négatives à propos d’un gars comme ça. Mais non, ce n’est que du positif », a ainsi conclu l’ancien des Cavaliers, des Celtics et des Nets. « Sauf que lorsque nous entrons sur le terrain, on s’attaque mutuellement. C’est comme ça que ça doit se passer. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 55 35 49.3 41.1 91.0 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.4 Total 726 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.