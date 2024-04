Rare déconvenue du Magic à Charlotte

« Sweep » évité pour les Hornets. Alors que ces derniers s’étaient inclinés à trois reprises cette saison, avec à chaque fois au moins 10 points d’écart, les joueurs de Charlotte ont battu le Magic cette nuit. La satisfaction que les Hornets peuvent afficher est à la hauteur de la déconvenue ressentie côté Floridiens.

Quatrièmes de leur conférence à égalité avec les Knicks, les hommes de Jamahl Mosley arrivaient lancés sur la base de trois victoires de rang (Grizzlies, Blazers et surtout Pelicans). En sachant qu’ils affichent l’un des meilleurs bilans de la ligue face aux équipes au pourcentage de victoires inférieur à 50% : 27 victoires pour seulement 7 défaites.

« On doit être suffisamment matures pour ne pas s’enflammer après une bonne victoire (ndlr : à la Nouvelle-Orléans). On doit savoir qu’on doit reproduire cet effort encore et encore », réclame Paolo Banchero, logiquement peu enjoué en conférence de presse.

Cette nuit, son équipe a démarré du mauvais pied en encaissant 38 points dès le premier quart-temps, se retrouvant ainsi menée de 15 unités. « Ce n’est pas nous, je crois que tout le monde l’a compris, qu’on doit jouer mieux. On ne peut pas débuter un match comme ça en NBA », regrette Markelle Fultz.

Jamahl Mosley endosse la faute

Le principal bénéficiaire de cette défense poreuse a été Brandon Miller : 26 de ses 32 points inscrits en première période, sans rater le moindre tir lors des 24 premières minutes (9/9 pour 11/13 au final). Avec cinq autres joueurs à 10 points ou plus, Charlotte a signé la meilleure performance offensive d’un adversaire du Magic depuis la mi-février et une sortie à 127 unités du Thunder.

Ce qui a manqué à son équipe pour mieux démarrer, en défense notamment ? « Tout », rétorque Jamahl Mosley, en ajoutant : « L’intensité. Mais c’est de ma faute. C’est de ma faute. Je dois mieux les préparer à ce qu’ils allaient voir de la part d’une équipe qui, la semaine précédente, avait battu une très bonne équipe de basket (ndlr : les Cavs) et avait joué des matches très serrés. Je dois donc les préparer à cette situation. »

Logique respectée à domicile

À l’instar de son leader Banchero, le technicien considère que la formation floridienne ne peut pas se permettre de se relâcher, surtout à ce stade de la saison. « Notre façon d’approcher le match, […] peu importe que l’adversaire soit au-dessus des 50% de victoires ou dessous, une équipe de playoffs… On doit continuer à afficher un niveau de concentration et d’intensité dans ce qu’on fait. »

Son équipe tentera de ne pas se « rater » ce dimanche avec la réception des Bulls. Une équipe certes qualifiée pour le « play-in », mais qui affiche également un bilan négatif. « C’est un (gros) match (et c’est bien) d’être de retour à la maison devant les fans. C’est l’occasion de gagner après une défaite difficile », affiche Banchero. Au sein de son Kia Center, le Magic ne s’est encore jamais incliné face à une équipe à 50% de victoires en moins (16v-0d).