Programme du soir | Les Mavericks reçoivent les Warriors

On suivra aussi avec attention le duel entre les Pacers et le Thunder (01h00) puis celui entre les Celtics et les Kings (01h30, beIN Sports 1) mais aussi celui entre les Rockets et le Heat (02h00).

À regarder aussi l’affrontement entre les Pelicans de Zion Williamson et les Spurs de Victor Wembanyama (02h00) mais également celui entre les Suns et les Wolves (04h00).

C’est aussi l’heure du Final Four féminin, avec NC State – South Carolina à 01h00 (beIN Sports Max 5) puis UConn – Iowa à 03h00 (beIN Sports 2).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Orlando

01h00 | Indiana – Oklahoma City

01h00 | Washington – Portland

01h30 | Boston – Sacramento (beIN Sports 1)

02h00 | Chicago – New York

02h00 | Houston – Miami

02h00 | Memphis – Detroit

02h00 | Milwaukee – Toronto

02h00 | New Orleans – San Antonio

02h30 | Dallas – Golden State

04h00 | Phoenix – Minnesota

04h30 | LA Clippers – Utah