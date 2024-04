De retour, Joel Embiid a souffert mentalement à l’infirmerie

Alors que les rumeurs l’annonçaient potentiellement de retour lors de ce duel face au Thunder, on ne l’attendait pas vraiment car Joel Embiid avait manqué le shootaround et qu’il était listé « absent » à quelques heures du match.

Finalement, le pivot des Sixers était bien présent à l’entre-deux. Et avec ses 24 points (6/14), 7 passes, 6 rebonds (mais 6 pertes de balle), il a bien aidé son équipe à remporter la victoire face à Oklahoma City, se montrant surtout décisif en fin de match avec une interception clé sur Josh Giddey, et les lancers-francs derrière.

« D’habitude, quand j’ai des blessures, je me dis simplement d’avancer, de prendre soin de moi et de régler le problème » explique-t-il. « Mais celle-ci m’a fait mal mentalement, j’étais déprimé. Elle n’était pas simple. Je n’en suis toujours pas où je voudrais être, surtout mentalement, mais j’aime tellement jouer, j’aime tellement le basket que je vais saisir la moindre chance qu’on me donne d’être sur le terrain. »

On peut facilement imaginer pourquoi cette blessure a été si difficile à avaler pour Joel Embiid. Lancé vers une nouvelle campagne de MVP, le pivot a été stoppé en plein élan alors qu’il pouvait nourrir de vraies ambitions avec son équipe, malgré le départ de James Harden. Pas certain de pouvoir revenir durant cette campagne, et donc pas certain de pouvoir disputer les Jeux olympiques dans la foulée, il a visiblement broyé du noir…

« C’était déprimant. J’ai mis du temps à m’en remettre et je ne m’en suis toujours pas remis »

« Pour une raison ou une autre, cette blessure a été décevante. C’était déprimant. J’ai mis du temps à m’en remettre et je ne m’en suis toujours pas remis. Il faut donc prendre les choses au jour le jour et voir le positif » lâche-t-il. « Je suis de retour. Chaque jour, je vais essayer de progresser et de redevenir moi-même. »

Joel Embiid a tout de même eu droit à un câlin d’Allen Iverson à la fin du match, alors que les Sixers étaient évidemment ravis de le retrouver. Tobias Harris confiait ainsi qu’il n’était pas très compliqué de s’adapter au retour du « franchise player », quand Nick Nurse saluait l’impact défensif de son intérieur, surtout sur la fin.

« Je pense qu’en termes de minutes, c’est probablement ce que je pensais que nous allions faire », a expliqué le coach, qui a utilisé son pivot par courtes séquences, pour le faire souffler souvent, pour 29 minutes au total. « Il avait l’air plutôt bon pour quelqu’un qui n’a pas joué de quelques mois, c’est une certitude. »

Maintenant, il s’agit de voir comment le genou de Joel Embiid répond.

« J’espère que tout se passera bien. Il faut prendre les choses au jour le jour et voir comment le genou va réagir demain. Nous avons un match important à Miami. Si je suis prêt, je jouerai évidemment. Mais c’est amusant, parce qu’on prévoyait huit semaines d’absence et je suis de retour après huit semaines. J’ai beaucoup appris au fil des ans, je dois prendre soin de moi, rester en bonne santé car j’ai encore une longue carrière devant moi. »