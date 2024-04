Coaches du mois | L’évidence Ime Udoka

Pas vraiment de surprise au niveau des Coaches du mois de mars, car la NBA a récompensé Ime Udoka (Rockets) à l’Ouest et Joe Mazzulla (Celtics) à l’Est. Deux hommes qui se connaissent d’ailleurs très bien, puisqu’ils étaient encore associés à Boston il y a deux ans, quand Mazzulla était l’assistant de Udoka (avant de lui succéder).

C’est en tout cas tout sauf étonnant de voir Ime Udoka être nommé meilleur entraîneur du mois dernier, alors que Houston a tout écrasé collectivement, avec pas moins de 13 victoires contre 2 défaites sur la période. Suffisant pour se remettre à rêver du play-in, avec un Jalen Green stratosphérique et malgré la blessure de Alperen Sengun, puisque les Rockets (38-36) n’ont plus que deux matchs de retard sur la 10e place occupée par les Warriors.

À la tête de Boston, Joe Mazzulla n’a de son côté pas besoin d’autant stresser et de s’inquiéter, car son équipe caracole toujours en tête de la conférence Est (59-16), au sortir d’un mois de mars à 12 victoires et 4 défaites. Globalement irrésistibles, les Celtics peuvent même se permettre de faire souffler certains cadres à l’approche de ces playoffs où ils seront particulièrement attendus.

C’est la troisième fois que Ime Udoka est élu « Coach of the month » (après février et mars 2022), tandis que Joe Mazzulla l’est également pour la troisième fois (après novembre 2022 et décembre 2023).