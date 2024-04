Rajon Rondo annonce officiellement sa retraite des parquets

Cela fait quasiment deux ans, depuis son dernier match le 10 avril 2022, que Rajon Rondo n’a plus foulé les parquets de la Grande Ligue. Et ça va continuer puisqu’il vient d’annoncer sur le podcast « All The Smoke » qu’il avait fait une croix sur la NBA.

« Absolument », répond-il quand Matt Barnes lui demande si sa carrière dans la ligue est derrière lui. « J’en ai terminé. Je veux passer du temps avec mes enfants. »

C’est donc une carrière de 957 matches de saison régulière et 134 de playoffs joués entre 2006 et 2022 qui se referme et que l’on peut découper en deux morceaux : les Celtics et le reste.

Le meneur de jeu des Celtics version « Big Three »

Rajon Rondo a commencé à Boston où il est devenu le meneur de jeu titulaire du « Big Three », composé de Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen, qui sera sacré en 2008 et finaliste en 2010. Et rapidement, il est devenu un élément central de cette équipe, au point de devenir quadruple All-Star chez les Celtics.

Ce sont ses meilleures saisons. Celles où il est le meilleur passeur (2012 et 2013) et intercepteur (2010) de la ligue, un membre des All-Defensive Teams (à quatre reprises). Il est même élu dans le troisième cinq All-NBA en 2013.

Ses passes, sa combativité (surtout en playoffs), sa défense et sa lecture du jeu font le bonheur des fans de Boston. Son shoot de loin est très irrégulier, mais qu’importe, il bonifie tous les ballons qu’il touche. « Je voulais rendre la vie de mes coéquipiers plus facile », explique-t-il à Matt Barnes et Stephen Jackson.

Avant de parler de la disparation des meneurs à l’ancienne, dont il faisait partie. « On joue de la bonne manière », ajoute-t-il en référence à Chris Paul. « Je ne dis pas que ceux qui marquent des points sont égoïstes mais, dans le même temps, le meneur de jeu est une prolongation du coach sur le parquet. Il y a des meneurs qui ne savent pas comment gérer les fins de match, ou à qui donner le ballon pour certains matchups. Mais la ligue est devenue comme ça, on veut des points. »

Une deuxième bague avec les Lakers

Pendant la saison 2014/15, il quitte les Celtics pour rejoindre Dallas. C’est le début de ses nombreux voyages. L’expérience dans le Texans ne fonctionne pas (sa relation avec Rick Carlisle est désastreuse) et il rebondit à Sacramento la saison suivante, pour faire équipe avec DeMarcus Cousins. Il fait une excellente saison puisqu’il est encore le meilleur passeur de la ligue mais dès la saison 2016/17, on le retrouve à Chicago pour former un trio avec Dwyane Wade et Jimmy Butler… avec qui les relations sont aussi compliquées puisqu’il prend la défense des jeunes joueurs du groupe face aux critiques et moqueries des deux All-Stars.

Les Bulls vont tout de même en playoffs et mènent carrément 2-0 face aux Celtics au premier tour. Mais Rajon Rondo se blesse, Chicago s’incline et le meneur de jeu s’envole pour New Orleans. Il accompagne Anthony Davis, Cousins, Jrue Holiday et les Pelicans vont jusqu’en demi-finale de conférence Ouest. Mais encore une fois, il ne s’attarde pas et rejoint les Lakers de LeBron James en 2018.

Un choix payant : il remporte le titre dans la « bulle » en 2020 en étant très précieux en sortie de banc pendant les playoffs. Il marque aussi l’histoire en devenant avec Clyde Lovellette, dans les années 1950 et 1960, le seul joueur à avoir remporté le trophée suprême avec les deux franchises les plus mythiques de la ligue.

C’est le dernier sommet de sa carrière. Car derrière, il passe par les Hawks, les Clippers, encore les Lakers et enfin les Cavs, pour quelques matches à chaque fois. Il termine donc sa carrière avec 9.8 points, 7.9 passes, 4.5 rebonds et 1.6 interception de moyenne. Ses 7584 passes restent encore le 15e plus gros total de l’histoire de la NBA.

Rajon Rondo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 BOS 78 24 41.8 20.7 64.7 1.0 2.8 3.7 3.8 2.3 1.6 1.8 0.1 6.4 2007-08 BOS 77 30 49.2 26.3 61.1 1.0 3.2 4.2 5.1 2.4 1.7 1.9 0.2 10.6 2008-09 BOS 80 33 50.5 31.3 64.2 1.3 4.0 5.2 8.2 2.4 1.9 2.6 0.1 11.9 2009-10 BOS 81 37 50.8 21.3 62.1 1.2 3.2 4.4 9.8 2.4 2.3 3.0 0.1 13.7 2010-11 BOS 68 37 47.5 23.3 56.8 1.3 3.1 4.4 11.2 1.8 2.3 3.4 0.2 10.6 2011-12 BOS 53 37 44.8 23.8 59.7 1.2 3.7 4.9 11.7 1.9 1.8 3.6 0.1 11.9 2012-13 BOS 38 37 48.4 24.0 64.5 1.1 4.5 5.6 11.1 2.5 1.8 3.9 0.2 13.7 2013-14 BOS 30 33 40.3 28.9 62.7 0.7 4.7 5.5 9.8 2.2 1.3 3.3 0.1 11.7 2014-15 * All Teams 68 30 42.6 31.4 39.7 1.1 4.4 5.5 7.9 2.3 1.3 3.1 0.1 8.9 2014-15 * DAL 46 29 43.6 35.2 45.2 1.0 3.5 4.5 6.5 2.4 1.2 2.9 0.1 9.3 2014-15 * BOS 22 32 40.5 25.0 33.3 1.1 6.4 7.5 10.8 1.9 1.7 3.4 0.1 8.3 2015-16 SAC 72 35 45.4 36.5 58.0 1.1 5.0 6.0 11.7 2.4 2.0 3.9 0.1 11.9 2016-17 CHI 69 27 40.8 37.6 60.0 1.1 4.1 5.1 6.7 2.1 1.4 2.5 0.2 7.8 2017-18 NOP 65 26 46.8 33.3 54.3 0.5 3.6 4.1 8.2 1.8 1.1 2.3 0.2 8.3 2018-19 LAL 46 30 40.5 35.9 63.9 0.7 4.5 5.3 8.0 2.2 1.2 2.8 0.2 9.2 2019-20 LAL 48 21 41.8 32.8 65.9 0.5 2.5 3.0 5.0 1.2 0.8 1.9 0.0 7.1 2020-21 * All Teams 45 17 44.2 40.4 94.1 0.4 2.0 2.4 4.4 1.2 0.8 1.8 0.1 5.4 2020-21 * ATL 27 15 40.0 37.8 50.0 0.2 1.9 2.0 3.5 0.9 0.7 1.4 0.1 3.9 2020-21 * LAC 18 20 48.6 43.2 100.0 0.8 2.3 3.1 5.8 1.6 1.0 2.2 0.1 7.6 2021-22 * All Teams 39 18 38.6 35.2 73.1 0.4 2.4 2.8 4.4 1.4 0.8 1.7 0.2 4.8 2021-22 * CLE 21 20 42.9 39.7 75.0 0.2 2.6 2.8 4.9 1.5 0.9 1.6 0.1 6.2 2021-22 * LAL 18 16 32.4 26.7 50.0 0.6 2.2 2.7 3.7 1.4 0.7 1.9 0.3 3.1 Total 957 30 45.6 32.4 61.1 1.0 3.6 4.5 7.9 2.1 1.6 2.7 0.1 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.