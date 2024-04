Kyrie Irving, le meilleur attaquant jamais vu par Ime Udoka

Son improbable « runner » main gauche pour abattre les Nuggets au buzzer n’a pas surpris Ime Udoka. « Il a ce toucher, cette confiance, ce n’est pas un tir chanceux », assure le coach des Rockets en parlant de Kyrie Irving.

Son geste était une illustration parmi tant d’autres du talent hors norme du joueur des Mavs. « Je dirais même qu’il est le meilleur joueur de un-contre-un que j’aie jamais vu, entraîné ou côtoyé. Et ce n’est pas un acte isolé. Ce n’est pas un match ici ou là. C’est tous les soirs. C’est à chaque entraînement qu’il fait quelque chose qui vous impressionne », poursuit le technicien, qui a pu le voir à l’œuvre chez les Nets, où il était assistant avant de prendre le poste à Boston.

Sans donner d’exemple précis, Im Udoka dit avoir vu, au quotidien, « des choses qui vous font secouer la tête. Une anecdote amusante, Mike D’Antoni était là avec moi, et malgré tous les grands joueurs qu’il a entraînés et vus, il me tape sur la jambe une fois par match quand Kyrie fait quelque chose en attaque. Ce n’est donc une surprise pour personne. Je pense qu’il est de loin le meilleur attaquant que j’ai jamais vu. »

Des compliments prématurés ?

Ces compliments sont retombés jusqu’aux oreilles de l’intéressé, à l’issue de la victoire des Mavs sur les Rockets, au cours de laquelle le meneur/arrière a signé 24 points et 7 passes. Kyrie Irving se dit honoré par ces mots, mais rappelle : « J’apprécie les compliments de tout le monde sur le fait d’être le plus doué, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je joue. Je n’ai pas commencé à jouer pour être le meilleur joueur en un-contre-un ou pour être considéré comme le plus doué. »

Non, l’ancien coéquipier de LeBron James vise à être reconnu comme un grand gagnant, « un de ces gars qui ont traversé notre ligue et qui ont laissé un impact, qui l’ont fait à leur manière, mais qui l’ont aussi fait avec des coéquipiers spéciaux – et qui ont vraiment été une source d’inspiration dans mon approche. […] J’ai donné l’exemple non seulement aux athlètes, mais aussi aux gens du monde entier, en leur montrant […] comment faire des erreurs sur la place publique et en tirer des leçons, et comment mûrir en tant que jeune homme. Il n’est pas facile d’être un enfant prodige en grandissant aux États-Unis. Les gens attendent de vous que vous soyez plus mature que vous ne l’êtes. »

Une référence à ses déclarations et comportements controversés par le passé qui ont beaucoup brouillé son image. Là où, depuis qu’il est à Dallas, il semble avoir trouvé son équilibre et du calme. Kyrie Irving considère par ailleurs que ce genre de compliment est prématuré, qu’il ne faut pas oublier ses prédécesseurs dans ce débat. « Gardez ces compliments pour quand j’aurai fini », réclame-t-il.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 51 35 49.4 41.0 90.2 0.8 4.3 5.0 5.2 1.9 1.2 1.7 0.4 25.4 Total 722 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.