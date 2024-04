Nouveau record : plus de 900 000 dollars pour une bague de champion NBA de Kobe Bryant

La plateforme Goldin, spécialiste de vente aux enchères d’objets de collection, peut savourer son énorme coup avec cette nouvelle vente record pour un objet unique, la première bague de champion NBA de Kobe Bryant remportée en 2000 à l’issue de la finale face aux Pacers de Reggie Miller. La bague avait été offerte par Kobe Bryant à son père. On peut bien se demander ce qui a motivé la famille du « Black Mamba » pour se séparer d’un tel bijou. Toujours est-il que celui-ci a trouvé preneur, et au prix fort.

La vente aux enchères est en effet montée jusqu’à près d’un million de dollars, atteignant un prix record de 927 000 dollars. Elle détrône ainsi la bague de champion 1957 de Bill Russell qui était partie pour 705 000 dollars en 2021.

« Obtenue directement auprès de la famille Bryant, cette bague est une véritable pièce unique, et nous pouvons confirmer qu’il s’agit de la seule bague de champion offerte par Kobe à son père », s’est félicité Goldin.

De son vivant, Kobe était contre la vente

La bague est en or 14 carats et contient 40 diamants, le logo des Lakers et le slogan (controversé) « World Champions » sur le devant. D’un côté de la bague figurent les mots « Ring Bling » et l’année de la victoire des Lakers, tandis que de l’autre se trouvent les mots « Lakers » et « World Champions ». On retrouve également les bilans de l’équipe cette saison là (67-15 et 15-8) ainsi que le numéro 8 porté par Kobe Bryant, sous la bague.

Pour rappel, Kobe Bryant a entretenu des relations très compliquées avec ses parents, et les avait même poursuivis en justice en 2013 lors d’une première tentative visant à vendre ses effets personnels (dont la fameuse bague de champion), poussant ses parents à faire machine arrière et à s’excuser dans un communiqué. Onze ans plus tard, leur deuxième tentative aura été la bonne…