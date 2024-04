Jaime Jaquez Jr. est fier que les défenses adverses se préoccupent désormais de lui

Quoiqu’il arrive dans les prochaines semaines, Jaime Jaquez Jr aura vécu une sacrée saison de rookie avec Miami ! Avant la victoire des Floridiens à Washington la nuit dernière, l’ancien pensionnaire d’UCLA est revenu sur son expérience du monde de la NBA et de ses exigences.

Comme la saison passée, Miami n’a pas été épargné par les blessures et l’arrière/ailier en a profité pour se montrer, au point de devenir le joueur du Heat qui a participé au plus grand nombre de matchs sur cette saison régulière (67). S’il devait d’ailleurs retenir un premier enseignement, comme pour bon nombre de rookies, c’est la longueur de la saison et le niveau de préparation physique qu’il faut avoir pour y résister.

« Je crois que le plus gros défi est la longévité de la saison », a-t-il confirmé. « Il y a beaucoup de matchs, et je crois qu’on ne peut jamais comprendre jusqu’à ce qu’on y arrive. Je crois que ça a été le plus gros truc pour moi, endurer l’enchaînement des matchs et la longévité de la saison ».

Une saison rookie pleine de défis

Touché à l’épaule en présaison, Jaime Jaquez Jr. a également dû revenir d’une blessure à l’aine au cours du mois de janvier dont il a eu du mal à se remettre, passant de 14 points, 3.9 rebonds et 2.7 passes décisives à 51.3% d’adresse au tir (dont 35.3% à 3-points) sur ses 39 premiers matchs à une ligne de stats bien moins glorieuse suite à son retour (9.7 points, 4 rebonds, 2.7 passes décisives et surtout 43.9% de réussite au tir, dont 23.9% à 3-points).

Pour autant, le 18e choix de la dernière Draft ne met pas uniquement cette baisse de régime sur le dos de sa blessure. Les ajustements de ses adversaires, notamment poste bas, ont aussi contribué à changer la donne.

« Cela pourrait être beaucoup de choses. Je ne veux pas mettre ça sur quelque chose en particulier. Pour la plus grande partie, il s’agit plus de ma capacité à être prêt mentalement. J’essaie juste de jouer mon jeu et de faire mon possible pour aider l’équipe à gagner », a-t-il ajouté pour expliquer son petit coup de moins bien depuis deux mois, avant d’évoquer les ajustements des défenses adverses. « Je prends ça comme une marque de respect. Les gars se préoccupent de moi maintenant. C’est ce qu’on veut, en tant que joueur. Maintenant, ma prochaine étape est de savoir comment m’ajuster à ces nouvelles couvertures défensives, et faire l’action juste. Quand la prise à deux arrive, comment je peux manipuler la défense à mon avantage ? C’est l’une des choses les plus importantes dont on parle. Utiliser mon influence sur la défense pour trouver des joueurs ouverts et avoir de bons tirs ».

Au-delà des coups durs qui l’aideront à avancer et à progresser, Jaime Jaquez Jr. gardera également les bons moments passés depuis son entrée en NBA, que ce soit son match à 31 points et 10 rebonds face aux Sixers pour fêter Noël, ou encore ses participations au « Rising Stars Challenge » ou au « Slam Dunk Contest ».

Pour continuer à avancer, il lui faudra préserver cette même fraîcheur et le même enthousiasme à l’avenir.

« Prendre un peu de recul et tout apprécier », a-t-il expliqué pour garder les pieds sur terre. « Avoir vraiment une approche reconnaissante et être heureux de pouvoir faire ce que j’aime. C’est le travail que je dois faire et j’aime vraiment le faire. Ensuite, j’essaie de me détendre de temps en temps. Se poser au bord de la piscine, se relaxer, profiter du soleil de Miami et essayer de trouver un juste équilibre ».

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 66 29 48.7 31.1 80.3 1.2 2.8 3.9 2.6 2.3 1.1 1.5 0.2 12.3 Total 66 29 48.7 31.1 80.3 1.2 2.8 3.9 2.6 2.3 1.1 1.5 0.2 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.