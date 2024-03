Programme de la soirée | Le derby Rockets – Mavericks et Spurs – Warriors en vedette

Les amateurs de basket américain sont gâtés ce dimanche avec 10 matches en NBA et deux en NCAA. Cela commence par Purdue – Tennessee, finale de la région Midwest, avec, en jeu, un billet pour le Final Four. La deuxième et dernière finale régionale du jour est à 23h05, à suivre sur beIN Sports Max 5 avec Duke qui défie le North Carolina State du Français Mohamed Diarra.

Du côté de la NBA, rendez-vous à 21h30 avec les Nuggets qui reçoivent les Cavaliers (beIN Sports 3). La deuxième affiche diffusée oppose les Knicks au Thunder, et c’est à 1h00 sur beIN Sports Max 4. C’est l’une des affiches de la soirée avec la première visite de Chet Holmgren au Madison Square Garden.

Les autres affiches de la soirée : Rockets – Mavericks et Spurs – Warriors avec un gros plan sur la lutte pour la 10e place à l’Ouest.