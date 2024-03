Marcus Morris sans rancune avec les Sixers

Il n’avait pas rejoué depuis son coup de coude asséné face aux Hornets. Marcus Morris n’était pas rentré en jeu le match suivant, face à la même équipe, mais a retrouvé les parquets vendredi contre les Sixers. Son ancienne équipe.

Cette même équipe de Philadelphie, sa ville natale, qui l’avait récupéré en début de saison, dans le cadre du transfert d’ampleur autour de James Harden vers les Clippers, formation avec laquelle Morris avait démarré son exercice. Les Sixers avait ensuite transféré le vétéran, en février dernier, lors du transfert autour de Buddy Hield.

Coupé par les Spurs, le joueur de 34 ans a ensuite déniché un contrat de dix jours à Cleveland, un essai validé jusqu’à la fin de la saison. Le frère de Markieff aura donc beaucoup voyagé cette saison, quatre équipes, mais il n’en veut pas aux Sixers d’avoir contribué à ces mouvements.

« En réalité, ils m’ont fait une faveur en me ramenant à la maison, en me donnant l’occasion d’accomplir quelque chose sur ma liste de choses à faire », décrit l’ailier-fort, auteur d’une sortie à 3 points et 5 rebonds face à ses anciens coéquipiers.

Ce dernier dit avoir « construit une très bonne relation » avec Joel Embiid, Tyrese Maxey et les autres. « Il y a eu beaucoup de bonnes choses pour moi et ma famille pendant que j’étais là-bas. Je suis heureux pour eux. Je les regarde toujours. Je suis toujours lié à ces gars-là. Et je les encourage, mais pas contre nous », formule-t-il logiquement.

Déjà proche de son coach

Parmi les moments mémorables de son séjour de trois mois à Philadelphie, Morris a été présenté en dernier dans le cinq de départ des Sixers au Wells Fargo Center et a reçu la clé de la ville en présence de ses coéquipiers et de ses entraîneurs lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville. Cependant, dès le début de son passage, Morris a déclaré publiquement qu’il comprenait que son contrat expirant et le montant de son salaire (16,8 millions de dollars) faisaient de lui un candidat à un nouveau transfert.

La page Sixers a rapidement été tournée pour lui. En débarquant à Cleveland, il a retrouvé une vieille connaissance, J.B. Bickerstaff, ancien assistant des Rockets à Houston, l’équipe qui avait drafté l’intérieur en 2011 (14e choix). La relation entre les deux hommes était donc déjà en place. « Quand il parle, parce que c’est quelqu’un de calme, les gens l’écoutent. C’est inestimable pour nous, alors qu’on continue à grandir et à essayer d’atteindre les étapes qu’on recherche », décrit le technicien, qui doit aussi connaître les coups de chaud de son vétéran.

Le genre de personnage, acteur de plusieurs longues campagnes avec les Celtics et les Clippers en phases finales, qui peut avoir son importance pour les playoffs.