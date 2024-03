Dante Exum, symbole d’une équipe de Dallas qui ne doute pas

Si c’est Kyrie Irving qui a remis les Mavericks dans le bon sens et dans le match contre les Kings, c’est Dante Exum qui a eu le dernier mot, avec le panier de la victoire. Un shoot à 3-pts inscrit à moins de trente secondes de la fin, pour donner trois points d’avance aux Texans.

Un tir loin d’être anodin pour le meneur de jeu, puisqu’il restait sur trois échecs de suite derrière l’arc lors des deux minutes précédentes.

« C’est incroyable et ça montre la confiance qui existe dans notre équipe », se félicite Luka Doncic. « C’est un beau moment », poursuit Irving. « Il a raté quelques shoots assez ouverts mais il a mis celui qui compte le plus et dont on avait le plus besoin. J’ai adoré, après ses deux échecs, sur le banc, que l’on se regarde pour se dire que tout allait bien se terminer. »

La prise à deux sur Doncic a tout déclenché. Le Slovène a servi PJ Washington, qui a vu l’Australien tout seul à 3-pts. Une action simple et parfaitement exécutée.

« On a confiance en Dante Exum. Il a des tirs ouverts et on croit en lui pour les mettre dedans », souligne son coach Jason Kidd. « Il shoote à 51% de réussite à 3-pts. La confiance que Doncic et Irving ont envers lui est importante. Ils pensaient qu’il allait faire la bonne action, ce fut le cas avec ce gros tir. »

L’ancien du Jazz peut effectivement compter sur le soutien de ses coéquipiers. « Tout le monde me répète de continuer de shooter. Si je suis ouvert tout le match, ça va finir par rentrer et Luka et Irving me disent sur le banc de tenter le prochain tir », raconte-t-il.

La série de victoires – six de suite, dix en onze matches – des Texans peut ainsi rester en vie. Tout se passe bien chez les Mavericks.

« Ce groupe est soudé, a confiance. Cette confiance a été testée en fin de match avec Exum », livre Jason Kidd. « Il avait des bons tirs et personne ne disait rien, tout le monde voulait simplement qu’il mette ses tirs. On avait tous confiance sur ce dernier shoot. C’est la beauté de cette équipe : si la balle quitte les mains de Doncic et Irving, quelqu’un va faire la différence. »