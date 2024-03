Georges Niang, le bonheur de briller face à son ancienne équipe

« Je ne sais pas si vous savez mais j’ai joué pour les Sixers l’année dernière », lâche Georges Niang, taquin devant les journalistes. Face à son ancienne équipe de Philadelphie, en déplacement à Cleveland cette nuit, le shooteur de 30 ans s’est fait remarquer.

Adroit de loin (5/10), il a profité du bon « spacing » de son équipe pour s’offrir quelques virées au cercle malgré son déficit de qualités athlétiques et de vitesse. Résultat, le joueur au style pataud a gonflé son total de points à 25 unités (10/14 aux tirs), soit l’une de ses meilleures sorties de la saison.

« Ça craint d’être de l’autre côté. Mais on sait ce qu’il est capable de faire. On sait qu’une fois qu’il en aura vu un ou deux rentrer, il sera difficile de le contenir derrière la ligne à 3-points », remarque Tyrese Maxey à propos de son ex-coéquipier, qui avait tourné à 9 points en deux saisons avec les Sixers.

« Il était souvent au bon endroit au bon moment et même lorsqu’on a changé de couverture plusieurs fois, cela n’a pas vraiment fonctionné. Ensuite, on a fait une grosse erreur sur lui une fois en changeant en défense. On ne peut pas faire ce genre d’erreur avec un gars comme lui. Surtout quand il est déjà en pleine possession de ses moyens. […] C’est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue. Il a clairement fait un super match contre son ancienne équipe », félicite Nick Nurse.

Celui-ci n’exagère pas en parlant de l’ancien joueur du Jazz, qui affiche une bonne forme en ce moment. Depuis le All-Star Game, ses pourcentages sont remontés très haut, à 51% de réussite d’ensemble dont 46% à 3-points, pour 11 points de moyenne. Depuis 13 matchs, il tourne même à près de 15 points de moyenne avec 49% d’adresse derrière l’arc.

Georges Niang est conscient que la dynamique « peut aller dans un sens ou dans l’autre ». « Je shoote depuis le début de ma carrière. J’ai démarré lentement cette année, mais en restant confiant dans ta routine […], il faut continuer à prendre les tirs », résume celui qui a par exemple eu du mal en décembre (8 points à 38,5% aux tirs).

Cette séquence semble lointaine aujourd’hui pour Niang qui trouve positif d’avoir battu les Sixers, « surtout qu’on a eu l’impression d’avoir manqué deux matchs contre eux sans Joel (Embiid) avant celui-là ».

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 73 23 44.9 38.0 85.7 0.3 3.2 3.5 1.2 2.4 0.3 0.9 0.2 9.4 Total 456 17 44.1 39.8 86.8 0.3 2.1 2.3 0.9 1.7 0.3 0.6 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.