Une soirée sans pour les Lakers

La sortie de route fut brutale pour les Lakers. Après cinq victoires de suite, LeBron James et ses coéquipiers ont lourdement chuté à Indiana, avec une prestation catastrophique en attaque : 90 points, à 5/30 à 3-pts (16% de réussite), et 16 ballons perdus.

Et ce n’est pas la défense qui aurait pu sauver les meubles, comme se lamente Anthony Davis. « Les équipes adverses peuvent bien jouer et nous battre. C’est la manière qui est une occasion manquée », juge l’intérieur de Los Angeles. « On n’a pas bien shooté, on n’y peut rien. Mais on n’a pas défendu, on a perdu des balles, on n’est pas revenu en transition. »

Les Lakers n’avaient pas été aussi inoffensifs depuis presque trois mois, avec une sortie à 96 points à Miami, le 3 janvier. Et ces 90 petites unités sont même le nouveau record de médiocrité de la franchise cette saison.

« Offensivement, on n’était pas dedans. On a été horrible à 3-pts. On était exceptionnel au shoot depuis deux mois et là, ce soir, on n’avait pas le truc », ne peut que remarquer LeBron James.

Un coup de fatigue ?

Pour ce troisième match en quatre jours à l’extérieur avec, on s’en souvient, une double prolongation à Milwaukee, les Lakers n’étaient-ils tout simplement pas sur les rotules ?

« On doit être capable d’être concentré, de jouer malgré tout et de savoir que c’est la troisième fois en quatre soirées. Mais ce n’est pas une excuse », répond le « King ». « Ce n’est pas une excuse pour les ballons perdus bêtement. On peut perdre un ballon parce qu’on cherche un coéquipier, parce qu’on attaque, mais ceux qui sont perdus sans pression, ce n’est pas possible. On ne peut jamais l’accepter. »

Il y a néanmoins deux bonnes nouvelles. Déjà, le plus dur est passé dans ce « road trip ». Les trois derniers matches seront contre Brooklyn, Toronto et Washington, soit trois bilans bien plus faibles que celui de Los Angeles (41-33). « Il ne faut pas penser ainsi car, quand on se dit ça, on se fait avoir à chaque fois », prévient James.

Ensuite, ce revers contre les Pacers, s’il n’est pas une bonne chose, n’a pas eu de grosses conséquences dans la course pour les playoffs et le « play-in ». Les Kings et les Suns, qui sont devant les Lakers au classement, ont eux aussi perdu vendredi soir. En revanche, derrière, à la dixième place, les Warriors ont gagné.