Une leçon de MVP pour Victor Wembanyama et les Spurs

Première action du match, et Nikola Jokic essaye d’enfoncer Victor Wembanyama. Le Serbe se rapproche du cercle mais il se fait contrer par les bras interminables du Français, qui récupère le ballon et lance la contre-attaque.

Sauf que derrière, le « Joker » va changer de stratégie, multipliant les floaters et les tirs à la trajectoire haute pour éviter les contres. Et comme les Spurs ont refusé les prises à deux, le MVP des dernières Finals les a punis au scoring, avec 31 points à 13/19 au tir en 31 minutes, plus 7 rebonds et 5 passes décisives.

Comme souvent, Nikola Jokic a donc pris ce que la défense lui donnait, pour porter son équipe à la victoire.

Gregg Popovich : « Je pense que personne d’autre ne peut faire ce que Nikola fait »

« On ne pense pas qu’il pourrait être MVP, mais ça en dit long sur son intelligence et son toucher » explique Zach Collins. « Il peut vous rentrer dedans, mettre des floaters, des fadeaways, des 3-points. Il peut tout faire. »

Pour Gregg Popovich, affronter les champions en titre est un bon test pour sa jeune troupe.

« Le positif, lorsqu’on joue les Nuggets, c’est qu’on joue une équipe qui a gagné le titre. Et on peut voir ce que ça demande. Certaines choses que l’on ne peut pas égaler » estime ainsi l’entraîneur.

Victor Wembanyama (17 points à 4/12, 9 rebonds, 3 contres mais 4 balles perdues) peut-il tirer quelque chose de son affrontement avec le double MVP serbe, et lui prendre des choses ? Pas vraiment, répond le coach texan.

« Je pense que personne d’autre ne peut faire ce que Nikola fait », conclut ainsi Gregg Popovich.