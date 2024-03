AJ Green sort encore de sa boîte

Depuis le début de saison, AJ Green a terminé plus de matches avec un « 0 » dans la colonne des points qu’avec « 10 » ou plus. Mais à quatre reprises, il a réussi à atteindre ce niveau, avec une pointe à 27 contre Minnesota, et dont la dernière occurrence est ce match contre les Sixers.

Les 14 points (3/7 à 3-pts) qu’il a inscrits, dont 6 dans le dernier quart-temps, furent précieux pour les Bucks. « AJ est un sniper. Il va shooter, il va les mettre », constate Damian Lillard. « AJ a été excellent, en écartant le jeu », poursuit Doc Rivers, qui lui a accordé 28 minutes pour s’exprimer, son record de saison.

Autre élément à souligner dans sa performance : sa défense sur Tyrese Maxey. L’arrière des Sixers était en jambes avec 29 points après 36 minutes, à 12/18 au shoot. Pour le contrer dans la dernière ligne droite de la partie, Doc Rivers coupe les retours de passe et met AJ Green (1m93) sur son dos, pour apporter de la taille que ne possèdent pas Damian Lillard ni Patrick Beverley (1m88 chacun).

« Un moment, on a fait une prise à deux et son rôle était alors de couper Maxey du jeu. Il a fait un remarquable travail », précise le coach des Bucks.

Bien contesté, Tyrese Maxey, dont les derniers shoots réussis en fin de troisième quart-temps étaient très durs, ne parviendra pas à marquer un seul panier (0/5, un lancer-franc inscrit) dans le quatrième quart-temps.

« Un joueur comme lui demande un effort de toute l’équipe. On voulait lui enlever un peu plus la balle des mains donc on a commencé à le prendre à deux, à être plus présent sur les écrans, à le forcer à lâcher la balle et le couper ensuite de la passe », détaille AJ Green. « Quand je défendais sur lui, je voulais seulement que ce soit plus dur pour lui. Il va mettre les tirs, donc il faut le faire travailler. Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis ont assuré mes arrières, pour me rendre la vie plus facile. »

A.J. Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIL 35 10 42.4 41.9 100.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.9 0.2 0.3 0.0 4.4 2023-24 MIL 44 10 42.6 40.6 92.9 0.1 1.0 1.2 0.6 0.9 0.1 0.2 0.1 4.5 Total 79 10 42.5 41.2 94.4 0.2 1.1 1.2 0.6 0.9 0.1 0.2 0.0 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.