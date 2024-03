Un nouveau coloris dépareillé pour la Ja 1

Il y a près d’un an, Nike dévoilait son coloris « Hunger », le premier dépareillé de la collection Ja 1. Un an plus tard, voici un nouveau modèle dans le même style, tout en excentricité, comme peut l’être Ja Morant sur le terrain.

Cette fois, la marque à la virgule a opté pour du vert pâle sur la chaussure gauche et du orange pour la chaussure droite. La paire est complétée par du gris, sur le « Swoosh » et la languette notamment, tandis que les signatures et inscriptions apparaissent sur chaque chaussure dans la couleur opposée, en orange sur la gauche et en vert sur la droite.

Ce nouveau coloris de la Ja 1 est annoncé pour le 19 avril au prix de 120 dollars.

