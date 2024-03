Jouer simple, le secret de la justesse de Royce O’Neale

Le ballon est précieux et Royce O’Neale l’est tout autant pour l’effectif de Phoenix. Arrivé il y a un peu plus d’un mois en provenance de Brooklyn, l’ailier à tout faire se distingue depuis sur un point bien spécifique : sa capacité à ne pas perdre de ballon.

Royce O’Neale est en effet un joueur qui perd très peu la balle, et il possède ainsi un très bon ratio passes décisives/ballons perdus. Ses chiffres éloquents en carrière en la matière (un ballon perdu toutes les 26 minutes en 509 matchs disputés) se confirment sous ses nouvelles couleurs, puisqu’il a sorti deux matchs de suite sans une seule balle perdue, face à Toronto et Boston. Son secret ? Jouer simple et… limiter les dribbles.

« On m’a toujours dit de shooter ou de passer le ballon« , a-t-il confié. « Parfois, tu vas laisser passer un tir ouvert, et ça va se transformer en perte de balle. Dans mon cas, beaucoup de fois, si j’essaie de faire l’extra-pass, je vais trop en faire. Il faut juste faire la bonne lecture, et essayer d’impliquer tout le monde (…). J’essaie juste de jouer simple, de faire la bonne lecture de jeu et de me faciliter la tâche ».

Savoir faire le bon choix : l’essence du QI basket

Cette capacité à prendre soin du ballon est loin d’être anodine, surtout au sein d’une équipe qui figure à la 26e place au classement des ballons perdus. Sa justesse et sa polyvalence ont fait de lui un joueur de rotation désormais incontournable pour Frank Vogel.

« Il a un excellent ratio », a confirmé Devin Booker, alors que Royce O’Neale tourne à 3.5 passes décisives avec Phoenix pour 0.7 « turnover » en 15 matchs. « Prendre soin du ballon, c’est important. Plus tu avances dans la saison, plus tu comprends à quel point chaque possession est importante, et tu veux valoriser chacune d’elles ».

Pour Kevin Durant aussi, Royce O’Neale est devenu un rouage essentiel de l’attaque des Suns. KD a ainsi loué l’ensemble des qualités qui se résument finalement en deux lettres : QI.

« C’est un joueur intelligent qui comprend la valeur du ballon, mais qui sait aussi créer », a-t-il ajouté. « Il peut jouer sur plusieurs postes. Il est intelligent avec le ballon. Il veut d’abord faire des passes. Quand vous avez des gars au QI aussi élevé, on laisse le ballon dans leurs mains ».

Reste maintenant pour lui à retrouver un brin d’adresse au tir puisqu’il a enchaîné trois matchs très compliqués, notamment lors de ses deux sorties face aux Celtics, à 1/9 le week-end dernier et 0/7 jeudi soir.

Royce O'Neale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 69 17 42.3 35.6 80.3 0.4 3.1 3.4 1.4 1.5 0.5 0.8 0.2 5.0 2018-19 UTH 82 20 47.5 38.6 76.2 0.3 3.2 3.5 1.5 2.1 0.7 0.9 0.3 5.2 2019-20 UTH 71 29 43.3 37.7 76.4 0.4 5.1 5.5 2.5 2.9 0.8 0.9 0.5 6.3 2020-21 UTH 71 32 44.4 38.5 84.8 1.2 5.6 6.8 2.6 2.6 0.8 1.2 0.5 7.0 2021-22 UTH 77 31 45.7 38.9 80.4 0.8 4.0 4.8 2.5 2.4 1.1 1.0 0.4 7.4 2022-23 BRK 76 32 38.6 38.9 72.5 0.7 4.3 5.1 3.7 3.1 0.9 1.5 0.6 8.8 2023-24 * All Teams 63 26 37.7 36.1 67.7 0.8 4.1 4.8 3.0 2.4 0.8 1.0 0.6 7.6 2023-24 * BRK 49 25 38.8 36.6 68.2 0.8 3.7 4.5 2.8 2.5 0.7 1.0 0.6 7.4 2023-24 * PHX 14 29 34.5 34.5 66.7 0.8 5.1 5.9 3.6 2.1 1.3 0.8 0.6 8.1 Total 509 27 42.4 37.9 77.3 0.7 4.2 4.8 2.4 2.4 0.8 1.0 0.4 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.