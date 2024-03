Les derniers rescapés de la Draft 2007 adorent se retrouver

LeBron James et Chris Paul sont seuls sur leur planète. Le premier est le dernier joueur en activité de la Draft 2003, le second de la Draft 2005. Kyle Lowry et PJ Tucker sont eux les derniers survivants de l’édition 2006. La plus ancienne Draft qui peut produire un cinq majeur actuellement en NBA, c’est donc la Draft 2007.

Il y a en effet cinq joueurs de cette édition encore sur les parquets cette saison : Kevin Durant (2e choix), Al Horford (3e), Mike Conley (4e), Jeff Green (5e) et Thaddeus Young (12e).

Le plaisir de se retrouver tant d’années après

Tous ont été appelés par David Stern le 28 juin 2007 à New York. Un autre temps : LeBron James n’avait pas encore gagné un titre NBA ni de titre de MVP de la saison, Kobe Bryant venait de changer de numéro en passant du #8 au #24, Jason Kidd jouait encore. Sans oublier que Luka Doncic avait tout juste huit ans, et Victor Wembanyama trois ans…

« C’est assez incroyable », livrait Al Horford, après avoir croisé Kevin Durant qui a collé 45 points aux Celtics. « Je suis chanceux d’être dans cette position. C’est impressionnant de voir à quel point il progresse encore et encore. Il était en feu. »

Dans le cadre de ce match entre Phoenix et Boston, Al Horford a ainsi pu revoir deux anciens camarades de Draft : Kevin Durant donc, mais aussi Thaddeus Young. « Ces moments sont uniques, il ne faut pas les prendre pour acquis », poursuit l’intérieur des Celtics. « On est peu de cette édition mais être trois dans cette partie, même si Young n’a pas joué, c’était vraiment cool. »

La star de Phoenix aussi se laisse aller à la nostalgie. « J’y pense constamment. Il y a des liens et des amitiés qui se construisent avec les gars avec lesquels on entre dans la ligue. C’est toujours agréable de croiser Mike, Jeff, Al et Thaddeus », déclare le MVP 2014.

« On a passé presque la moitié de nos vies en NBA »

En anciens qu’ils sont, c’est évidemment ce sujet qui revient le plus dans les discussions. « On en parle tout le temps », confirme Thaddeus Young, qui a rejoint Kevin Durant à Phoenix récemment. « Au fil des années, on s’est toujours croisés et on a eu l’occasion d’en parler. On évoque la longévité et le fait qu’on soit resté en bonne santé pendant nos carrières. »

Ne prend-on pas un coup de vieux quand on reste dans les derniers d’une classe de Draft ? « Quand on est arrivé dans la ligue, Thaddeus et moi, on était les plus jeunes joueurs. J’étais le plus jeune, lui le deuxième. On a passé presque la moitié de nos vies en NBA », souligne Kevin Durant. « On était colocataire pendant le Jordan Classic, on s’est affronté au McMcDonald’s High School All-American. Du lycée à maintenant, on a toujours été lié. »

De son côté, Al Horford, double champion NCAA en 2006 et 2007 avec Florida et Joakim Noah, a un souvenir très précis des moments partagés avec le futur deuxième choix de la Draft 2007, qui sortait d’une superbe saison universitaire à Texas.

« J’ai passé du temps avec Kevin à Seattle avant la Draft. On a bossé ensemble pendant une semaine. Je me souviens de le regarder faire ses exercices individuels et j’étais impressionné. Il était grand et shootait et bougeait tellement bien. Il était tellement talentueux », raconte l’ancien intérieur d’Atlanta. « Sur le terrain, il était en avance sur tout le monde et c’était plaisant de le voir jouer. »