Deandre Ayton en impose pour son retour

Comme une dizaine d’équipes, les Blazers n’ont plus rien à attendre de la fin de saison, mais la staff médical a choisi de ne pas mettre au frigo certains joueurs. C’est le cas de Deandre Ayton et Scoot Henderson, qui étaient de retour cette nuit dans l’effectif des Blazers, après avoir respectivement manqué 5 et 8 matches.

Si le second a apporté 13 points et 4 passes en sortie de banc, le premier a été le MVP de la victoire face aux Raptors avec 30 points et 19 rebonds ! Certes, les Raptors ont une raquette décimée mais il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu un Ayton aussi dominateur et agressif. C’est tout simplement le double de ses stats sur la saison.

« Il nous a tellement manqué », a réagi Chauncey Billups, qui estime que son pivot est un « game changer ». « Sa présence des deux côtés du terrain change la donne pour nous. Il s’est occupé de la raquette. Il a pris tous les rebonds. Si un ballon arrivait dans sa zone, il l’attrapait. Et puis, il a été capable de marquer. C’était tout simplement énorme. »

Une analyse partagée par Darko Rajakovic, qui insiste sur la densité physique des Blazers. « En attaque, Portland a apporté beaucoup de physique et au fur et à mesure que le match avançait, nous avons essayé de comprendre comment jouer contre cette dimension physique » explique le coach des Raptors.

Pour l’ancien pivot des Suns, il était essentiel de marquer le coup, d’autant qu’il estime que l’équipe est en progression.

« Je regardais les gars jouer. Nous sommes sur la bonne voie, nous jouons du bon basket et nous sommes compétitifs. Je voulais juste m’assurer que j’avais les jambes et que je pouvais suivre le rythme de mon équipe » a-t-il expliqué à propos de son agressivité.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 40 32 57.0 0.0 82.4 3.0 7.6 10.6 1.7 2.2 1.1 1.7 0.8 14.3 Total 343 31 59.4 26.3 75.9 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.