Pour Caleb Martin, une saison à serrer les dents

A l’heure où un combat de MMA peut prendre fin à cause d’une écharde dans le pied, les joueurs NBA aussi doivent composer avec leurs petits bobos à l’approche de la fin de saison. C’est le cas de Caleb Martin, victime d’une entorse du pouce gauche depuis le 29 février face à Denver mais qui ne compte pas arrêter de jouer pour autant.

Un choix qui reflète bien la personnalité du jumeau de Cody Martin et l’identité de sa franchise de Miami. Comme il ne s’agit pas de sa main pour shooter, l’ailier ne voit donc pas de raison de s’arrêter et préfère attendre la fin de saison pour éventuellement envisager un traitement de plusieurs semaines.

Pas le moment de lâcher

Ça lui réussit plutôt bien pour l’instant, puisqu’il tourne à 13.3 points à 47.8% de réussite à 3-points en près de six tentatives en moyenne sur ses quatre derniers matchs.

« Cette blessure ne va rien changer. Il va falloir qu’on en prenne soin à un moment donné, mais là, je fais avec et je vais continuer à jouer malgré tout, jusqu’à ce que je ne puisse plus le faire. Je suis déjà passé par là avec le staff médical. Ils ont dit que je pouvais m’en occuper plus tard, et c’est ce que je vais faire », a-t-il expliqué.

Pour ne rien arranger, Caleb Martin a multiplié les pépins physiques depuis la pause du All-Star Weekend puisqu’il s’est également tordu la cheville et a reçu six points de suture après avoir pris un coup au niveau de la bouche. Mais pour le joueur, c’est « le moment de la saison » où il faut savoir gérer les différents pépins physiques sans pour autant lâcher son équipe.

La saison de l’ailier aura pour l’instant été ponctuée de nombreuses blessures, notamment sur les trois premiers mois de compétition, entre une tendinite au genou qui lui a fait manquer dix matchs en début d’exercice, puis une entorse à la cheville qui lui a également coûté en décembre et début janvier.

Pas perturbé par sa potentielle prolongation de contrat

Paradoxalement, même s’il ne peut pas encore évoluer à 100%, son coach Erik Spoelstra estime qu’il a retrouvé ses aptitudes physiques et son endurance, et que c’est ce qui lui permet de compenser ses petits bobos. Depuis deux mois, Caleb Martin n’a plus manqué un match.

« Je crois que c’est le plus important », avait souligné coach Spoelstra en début de semaine. « Il n’avait pas retrouvé ses jambes jusqu’au début de l’année 2024. Il faisait tout ce qu’il avait à faire pour les retrouver et être disponible pour l’équipe. Tout le mérite lui en revient. Au début de l’année, il était très loin d’être à 100% physiquement. Mais maintenant il a retrouvé ses jambes ».

Parmi les enjeux de la fin de saison, sa potentielle prolongation avec Miami alors qu’il dispose d’une « player option » à 7.1 millions de dollars pour la saison prochaine. Pour lui, cette donnée n’entre pas vraiment en ligne de compte, puisqu’il estime avoir déjà montré de quoi il était capable.

« Quand on en arrive là, les gens savent plus ou moins ce que tu peux faire et ne pas faire, et ce que tu apportes à l’équipe, que ce soit la création, le tir, la défense ou autre. Ce n’est pas comme si mon rôle allait évoluer considérablement en l’espace de quelques mois. Je pense que ça m’aide à ne pas trop m’inquiéter par rapport à ça », a-t-il conclu.

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 45 27 45.6 39.5 77.3 1.2 3.4 4.6 2.1 2.2 0.7 1.2 0.4 10.5 Total 247 24 45.8 36.7 76.0 1.0 2.9 3.9 1.5 1.8 0.9 0.9 0.4 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.