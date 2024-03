Isaiah Thomas se montre pour son retour en G-League

De retour en G-League pour espérer revenir ensuite en NBA, Isaiah Thomas a fait ses débuts avec les Salt Lake City Stars jeudi soir, face aux Texas Legends. Sa ligne de stats ? 32 points, 5 rebonds et 4 passes.

L’ancien joueur de Boston a fait du Isaiah Thomas avec beaucoup de shoots, pas toujours de l’adresse (7/23 au tir dont 5/17 à 3-pts), mais il n’a pas perdu son bras gauche, avec quelques tirs primés sur la tête des défenseurs.

Lui et ses coéquipiers ont pris rapidement les commandes de la partie, allant jusqu’à 19 points d’avance en deuxième quart-temps et encore 17 à la mi-temps. Les Texas Legends vont réagir après la pause, mais avec des passes et des points, Isaiah Thomas va faire la différence dans le dernier quart-temps (127-116).

Voir l’ancien All-Star (2016, 2017), qui n’a plus foulé un parquet NBA depuis avril 2022, dominer à l’échelon inférieur n’est pas une surprise puisqu’en 2021/22, il avait disputé quatre matches avec le Grand Rapids Gold et affiché 41.5 points de moyenne, avec notamment 42 points pour ses débuts.

Isaiah Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAC 65 26 44.8 37.9 83.2 0.7 1.9 2.6 4.1 1.9 0.8 1.6 0.1 11.5 2012-13 SAC 79 27 44.0 35.8 88.2 0.4 1.7 2.0 4.0 2.1 0.9 1.8 0.0 13.9 2013-14 SAC 72 35 45.3 34.9 85.0 0.7 2.3 2.9 6.3 2.6 1.3 3.0 0.1 20.4 2014-15 * All Teams 67 26 42.0 37.3 86.8 0.5 1.8 2.3 4.2 2.2 0.9 2.1 0.1 16.4 2014-15 * PHX 46 26 42.6 39.1 87.2 0.6 1.8 2.4 3.7 2.3 1.0 1.9 0.1 15.2 2014-15 * BOS 21 26 41.1 34.5 86.1 0.3 1.8 2.1 5.4 2.1 0.6 2.6 0.0 19.1 2015-16 BOS 82 32 42.8 35.9 87.1 0.6 2.4 3.0 6.2 2.0 1.1 2.7 0.1 22.2 2016-17 BOS 76 34 46.3 37.9 90.9 0.6 2.1 2.7 5.9 2.2 0.9 2.8 0.2 28.9 2017-18 * All Teams 32 27 37.3 29.3 89.3 0.5 1.6 2.1 4.8 1.8 0.5 3.0 0.1 15.2 2017-18 * LAL 17 27 38.3 32.7 92.1 0.6 1.5 2.1 5.0 1.9 0.4 3.2 0.1 15.6 2017-18 * CLE 15 27 36.1 25.3 86.8 0.5 1.6 2.1 4.5 1.7 0.6 2.7 0.1 14.7 2018-19 DEN 12 15 34.3 27.9 63.0 0.4 0.7 1.1 1.9 1.4 0.4 1.5 0.1 8.1 2019-20 WAS 40 23 40.8 41.3 81.6 0.3 1.4 1.7 3.7 1.9 0.3 1.9 0.2 12.2 2020-21 NOP 3 16 33.3 25.0 100.0 0.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.3 2.0 0.0 7.7 2021-22 * All Teams 22 15 40.1 33.7 84.6 0.2 1.1 1.3 1.6 1.6 0.3 0.7 0.2 8.4 2021-22 * CHA 17 13 43.3 39.7 93.3 0.2 1.1 1.2 1.4 1.3 0.4 0.6 0.2 8.3 2021-22 * LAL 4 25 30.8 22.7 72.7 0.3 1.8 2.0 1.5 3.0 0.0 1.3 0.5 9.3 2021-22 * DAL 1 13 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 Total 550 28 43.4 36.2 87.2 0.5 1.9 2.4 4.8 2.1 0.9 2.3 0.1 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.