Les promesses du duo Cade Cunningham – Jaden Ivey

La dixième victoire de la saison des Pistons porte le sceau d’un choix fort de Monty Williams. En seconde période face à Brooklyn, le coach s’est appuyé sur son duo Cade Cunningham – Jaden Ivey, en les faisant énormément jouer ensemble, ce qui n’est pas nécessairement dans ses habitudes.

Detroit n’a tout simplement pas joué une seule seconde après la pause sans au moins un des deux sur le parquet et, durant ses 24 minutes, ils ont inscrit 41 points au total (22 pour Cunningham, 19 pour Ivey).

En troisième quart-temps, les Pistons et les Nets échangent les paniers quand Ivey sort après huit minutes de jeu. En théorie, Cunningham devrait suivre. Mais le premier choix de Draft 2021 reste sur le parquet, et c’est un bon choix du coach puisque le meneur est omniprésent et Detroit passe un 14-6 avant d’entamer le dernier quart-temps.

Après avoir joué l’intégralité de ce troisième acte, Cade Cunningham affiche déjà plus de 30 minutes au compteur, lui qui tourne à 33 de moyenne cette saison.

« Il y a un débat entre moi et moi », confie Monty Williams. « J’y pense constamment. Le faire jouer 38 minutes chaque soir n’est pas quelque chose que l’on veut, mais là, je sentais qu’il avait besoin de rester avec ce groupe pour qu’on garde la bonne dynamique. Et le groupe du quatrième quart-temps devait tenir jusqu’à ce que les autres reviennent. »

Une piste intéressante pour les Pistons ?

Tenir, ce sera la mission de Jaden Ivey. Ce dernier revient sur le parquet tandis que son coéquipier souffle. Et comme Cade Cunningham qui était à l’origine de tous les paniers du 14-6 en troisième quart-temps, Jaden Ivey s’impose dans 12 des 13 points des Pistons, avant le retour du meneur de jeu cinq minutes après. Son coéquipier inscrit alors 13 points dans les sept dernières minutes de la rencontre.

Les deux hommes ont clairement fait la différence et semblent séduits à l’idée d’évoluer ensemble. « C’était vraiment bien pour nous », remarque Cade Cunningham qui a compilé 32 points et 11 passes quand Jaden Ivey a marqué 32 points. Les deux joueurs ont shooté à 10/17 à 3-pts aussi.

« On a simplement joué notre jeu. On a continué de prendre les bons tirs, de faire les choix justes », explique Jaden Ivey. « Je trouve que, quand on est ensemble sur le terrain, ça va offrir des shoots ouverts pour l’autre. Mais on continue de faire les bons choix pour l’équipe. C’est bien pour nous. On doit continuer de regarder les images pour voir comment s’améliorer. Mais c’est comme ça, comme cette rencontre, qu’on veut finir les matches. »