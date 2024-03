Malgré une saison décevante, Mike Woodson va rester à la tête des Hoosiers

« Je vais continuer à construire cette équipe, la mettre dans la meilleure position possible et voir où ça nous mène. » La volonté de Mike Woodson a visiblement été entendue. Plusieurs médias américains, dont l’Indianapolis Star, annoncent que le technicien va rester à la tête des Hoosiers pour la saison prochaine.

Sa reconduction intervient alors que l’équipe basée dans l’Indiana connaît une saison plutôt décevante, la pire sous l’ère Woodson : 17 victoires pour 13 défaites, et seulement 9 victoires pour 10 défaites en Big Ten. Sa formation avait démarré par 10 victoires en 13 rencontres, avant de perdre 10 des 14 suivantes…

Les Hoosiers, qui restent actuellement sur trois succès de suite, ont atteint le tournoi NCAA lors de chacune des deux premières saisons du technicien, y compris la saison dernière où ils avaient terminé à la deuxième place de la Big Ten. Dans le tournoi NCAA, son équipe s’était inclinée au deuxième tour face à Miami, futur participant au Final Four.

Sorti lui-même de cet établissement avant d’être drafté par les Knicks en 1980 (12e choix), Mike Woodson affiche un bilan global de 61 victoires pour 39 défaites au cours de ses trois saisons.

« Je suis revenu pour essayer de mettre cette équipe dans la meilleure position possible et je vais continuer à le faire. J’ai presque 66 ans, mais je me sens bien et je bouge encore, et je pense encore bien le comprendre et pouvoir l’enseigner. Certains coachs entraînent jusqu’à 70 ans, je ne sais pas si c’est quelque chose que je ferai. Je ne sais pas si c’est quelque chose que je ferai. Mais à ce stade, je prends les choses au jour le jour, à l’année », affichait-il en février.

En septembre dernier, l’ancien coach des Hawks et des Knicks avait réaffirmé ses ambitions pour l’année à venir : « J’ai accepté ce poste pour remporter des titres dans la Big Ten et des titres nationaux, et ces deux dernières années je n’y suis pas parvenu. Donc rien ne change cette saison. On doit gagner un titre en Big Ten. Puis une fois au tournoi NCAA, si nous avons la chance d’y accéder, ce sera un jour après l’autre. »

Autre problème : après l’annonce du maintien de Mike Woodson, l’ailier Liam McNeeley a décidé de se désengager d’Indiana, qu’il avait préalablement choisi de rejoindre l’année prochaine.

Classé 11e par ESPN pour la cuvée de lycéens 2024, Liam McNeeley était une prise majeure pour les Hoosiers. C’était même la seule jusqu’à présent…