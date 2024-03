Programme du soir | Mavs – Sixers, Celtics – Warriors et Wolves – Clippers en « prime time »

La rencontre et Boston et Golden State sera à suivre sur beIN Sports 3 alors qu’il faudra se rendre sur le League Pass pour suivre celle entre Minnesota et Los Angeles, les Wolves devant récupérer Anthony Edwards, qui avait visiblement raté la deuxième mi-temps du dernier match pour assister à la naissance de son premier enfant.

Dans la nuit, on aura un oeil sur le duel entre les Cavaliers et les Knicks, à 01h00, alors que Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent les Pacers à la même heure, tandis que les Suns pourraient de leur côté être bien déplumés pour leur duel face au Thunder, à partir de 03h30…

Programme complet

19h00 | Dallas – Philadelphie (beIN Sports Max 6)

21h30 | Boston – Golden State (beIN Sports 3)

21h30 | Minnesota – LA Clippers

00h00 | Orlando – Detroit

00h00 | Toronto – Charlotte

01h00 | Cleveland – New York

01h00 | San Antonio – Indiana (beIN Sports Max 4)

03h30 | Phoenix – Oklahoma City