Rencontre avec le premier Français « drafté » en NBA 2K League

« Avec le 12e choix, les Dux Infinitos sélectionnent… » Sur scène, pas d’Adam Silver, mais son homologue à la tête de la ligue NBA 2K, Andrew Perlmutter, chargé d’animer les débats. Nous sommes le 11 janvier 2024 et le moment, diffusé en direct sur Twitch et YouTube, est important. Le grand patron de cette ligue vient d’annoncer la sélection de « Warknocks ». Une commentatrice s’interroge alors sur « la portée » du moment : jamais un Français n’avait été drafté pour intégrer la prestigieuse ligue e-sport américaine, affiliée à la NBA.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄 🤯 Yacine @Waarnocks Jemel marque l'histoire et devient le premier joueur français 2K à rejoindre la @NBA2KLeague !! Le joueur français a été draft par @DuxInfinitos 🔥 LA FIERTÉ DE LA COMMU 🇫🇷 pic.twitter.com/bDJb8RFCEZ — Hall of Game (@HallofGameFR) January 12, 2024

« C’était exceptionnel, une expérience folle », commence par qualifier Yacine Jemel, alias « Warknocks », joint par Basket USA, qui contrairement à d’autres qui ont pu monter sur scène avec la casquette de leur équipe, n’était pas présent à Orlando. Il était en France, le maillot de l’équipe nationale sur le dos, et lui-même en « stream ».

Âgé de 24 ans, le jeune homme originaire de région parisienne a fait une ascension fulgurante jusqu’à la plus grande des scènes 2K. Il a commencé à sérieusement pratiquer le célèbre jeu vidéo avec l’édition 2021. Animé par son esprit de compétiteur, il ne va plus lâcher la manette. « Je jouais beaucoup à FIFA, la grosse différence avec 2K est que tu joues en équipe. J’aime bien car c’est une plus petite scène. » Moins de pratiquants en Europe, par conséquent des opportunités plus grandes de se démarquer. 2K étant bien plus populaire aux USA que sur le Vieux Continent, « ça nous laisse plus d’ouverture pour nous, Européens, d’intégrer le plus haut niveau ».

Une défaite face aux Américains

Après des expériences au sein de plusieurs structures, le Français a rejoint la formation BSK Esport de Besançon. Et intégré l’équipe de France, avec laquelle il a connu un parcours notable en novembre dernier, en Suède, lors des World Finals eFIBA : les Français sont devenus vice-champions du monde, après leur défaite en finale face à la « Dream Ream américaine » composée des meilleurs joueurs de la NBA 2K League, tous professionnels.

Ses performances là-bas, où il a été distingué par le titre de meilleur défenseur, lui ont permis de se faire remarquer. Au point de récupérer un « spot de draft » grâce auquel il a pu intégrer la ligue américaine. Celle-ci compte une vingtaine de formations réparties en deux conférences, comme le championnat classique. Dont les Dux Infinitos, équipe officiellement domiciliée au Mexique, mais dont les joueurs sont aujourd’hui localisés à Washington.

Yacine, dont le niveau d’anglais lui a également permis d’être sélectionné, a récemment gagné la capitale américaine où il dispose d’un visa de travail de six mois. « J’ai réussi à négocier pour pouvoir revenir au travail en septembre », précise le jeune homme, qui travaille dans l’informatique. Il doit toucher le salaire de base en 2K League, soit 38 000 dollars (hors taxe).

Un accès aux matchs des Wizards

En plus d’un appartement à Washington, le joueur a accès aux matchs des Wizards, avec interdiction de parier dessus. Il a récemment assisté à la rencontre les opposant aux Warriors. Une sacrée aventure américaine pour celui qui admet être plus fan de MMA que de NBA et qui ne pratique d’ailleurs pas le basket.

Son quotidien ? C’est beaucoup d’entraînement. Habitué à jouer après son travail en France, de 21 h à minuit, il a une autre routine à Washington. Ce jour-là, il doit s’entraîner avec ses quatre coéquipiers de 13 h à 19 h, en étant suivis par leur coach, dans une petite salle avec quatre écrans face à face.

« Quand tu rates un shoot, tu fais des pompes, ça arrive ! », rigole celui qui, de son propre chef, s’entretient physiquement, sans faire de travail particulier au niveau de ses outils de travail, ses mains.

Son joueur ? Il a pu le choisir parmi quatre profils pré-établis automatiquement. Le jeu utilisé par la ligue professionnelle diffère du jeu conventionnel. Pas de note générale par exemple. « C’est comme si tout le monde avait 90, c’est équilibré. » Son avatar est davantage porté sur la défense, son domaine de prédilection. En tant que poste 3, il est d’abord censé occuper les corners en attaque, et surtout défendre sur le meneur adverse.

De plus en plus populaire

Le « stress d’avant match », il le connaît comme dans le sport classique. La compétition un gros travail de préparation, d’analyse tactique sur la base de vidéos. Une pratique qui se professionnalise sérieusement et gagne en popularité année après année (les finales de la ligue 2K ont par exemple été vues près de 300 000 fois sur YouTube). Ce dont Yacine est témoin : « On passe de petits tournois en ligne à des tournois internationaux avec des cash price de plus de 500 000 euros. »

Maillot sur le dos ou manette à la main, on comprendra que la compétition peut toujours remporter gros.