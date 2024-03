Les Pistons se séparent de Shake Milton

Un joueur de plus coupé chez les Pistons ! Alors qu’ils se sont déjà séparés de Killian Hayes, Joe Harris, Danilo Gallinari ou encore Mike Muscala, The Athletic annonce que les dirigeants de Detroit ont décidé de laisser libre Shake Milton. Arrivé de Minnesota dans l’échange de Monte Morris, l’ancien arrière des Sixers est libéré le 1er mars, date-butoir, pour lui permettre de rejoindre une équipe candidate aux playoffs.

Après avoir disputé quatre matches sous ses nouvelles couleurs pour 6.8 points et 4.5 passes de moyenne, il rejoint ainsi la liste des joueurs qui ont négocié un « buy-out », et qui sont en quête d’un contrat. On trouve sur cette liste Marcus Morris, Robin Lopez, Cory Joseph, Furkan Korkmaz, et bien sûr Killian Hayes et Frank Ntilinika. Comme les deux Français, ce n’est pas certain qu’ils trouvent preneurs car les effectifs sont pleins, et la concurrence est rude à son poste.

LEXIQUE

Buy-out : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.

Shake Milton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 20 13 39.1 31.8 71.4 0.5 1.3 1.8 0.9 1.5 0.4 0.3 0.4 4.4 2019-20 PHL 40 20 48.4 43.0 78.5 0.4 1.8 2.2 2.6 2.3 0.5 1.2 0.2 9.4 2020-21 PHL 63 23 45.0 35.0 83.0 0.5 1.8 2.4 3.1 2.1 0.6 1.6 0.3 13.0 2021-22 PHL 55 21 42.9 32.3 83.6 0.6 2.0 2.6 2.5 1.8 0.5 0.8 0.3 8.2 2022-23 PHL 76 21 47.9 37.8 85.3 0.5 2.0 2.5 3.2 1.6 0.3 1.2 0.2 8.4 2023-24 * All Teams 42 13 40.3 27.4 80.9 0.3 1.3 1.6 1.3 1.1 0.4 0.7 0.1 4.9 2023-24 * MIN 38 13 40.0 26.4 81.8 0.2 1.2 1.3 1.3 1.2 0.4 0.7 0.1 4.7 2023-24 * DET 4 16 42.3 33.3 66.7 1.8 2.8 4.5 1.5 0.8 0.5 0.8 0.3 6.8 Total 296 20 45.1 35.7 82.6 0.5 1.8 2.3 2.5 1.8 0.5 1.1 0.2 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.